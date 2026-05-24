Co dalej z Memphis Grizzlies? Biznesowa intryga nabiera tempa
Coraz więcej osób zabiera głos w sprawie przyszłości Memphis Grizzlies. Paradoksalnie, jedyną osobą, która milczy, jest właściciel klubu z NBA. To tylko podsyca obawy kibiców o możliwą relokację drużyny do innego miasta. Nadzieję na pozostanie Grizzlies w Memphis niespodziewanie dał prezes FedExu.
24.05.2026, 05:15
Raptem osiem lat temu Memphis Grizzlies byli wyceniani na około 1,4 mld dolarów. Dziś szacunkowa wartość klubu przekracza 3,5 mld dolarów. Fot. Nic Antaya/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego coraz częściej mówi się o możliwej relokacji Memphis Grizzlies do Nashville.
- Jak wypowiedzi LeBrona Jamesa i innych zawodników wpłynęły na debatę wokół przyszłości klubu.
- Czy negocjacje dotyczące hali FedEx Forum mogą zdecydować o przyszłości drużyny w Memphis.