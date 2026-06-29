Kategoria artykułu: Biznes
Dlaczego państwowe spółki nie chcą ugód? Za długie procesy płaci gospodarka
Państwowe spółki i samorządy mogą kończyć spory ugodą zamiast prowadzić kosztowne, wieloletnie procesy. W praktyce jednak rzadko sięgają po to rozwiązanie. Dlaczego?
29.06.2026, 05:45
„Mamy utrwaloną przez lata praktykę, zgodnie z którą spory związane z wydatkowaniem środków publicznych winny być rozstrzygane w sądach powszechnych”. Fot. PAP/Maciej Kulczyński
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego podmioty publiczne nadal częściej wybierają sądy powszechne zamiast ugód lub arbitrażu.
- Co zmieniło się w ostatnich latach, dzięki czemu ugody zaczynają być coraz częściej zawierane.
- Czy alternatywne metody rozwiązywania sporów są korzystniejsze od procesów sądowych.