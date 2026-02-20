Kategoria artykułu: Newsy
„Skarb Warszawy, który wyczerpał swoje możliwości”. Powołano zespół w sprawie terenów po Lotnisku Chopina
– Uważamy, że Lotnisko Chopina jest skarbem Warszawy, ma genialne położenie, ale jest zarazem lotniskiem, które wyczerpało swoje możliwości. Powołaliśmy zespół roboczy, w którym rozmawiamy o tym, jak najlepiej wykorzystać teren po lotnisku – powiedział Maciej Lasek, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.
20.02.2026, 17:12
Modernizacja Lotniska Chopina ma kosztować 940 mln zł. PPL podpisał umowę kredytową na 3,3 mld zł, zakładając, że koszty budowy mogą wzrosnąć. Wiz. PPL
