PPL z umową kredytową na 3,3 mld zł na modernizację Lotniska Chopina i wejście kapitałowe w Port Polska

Spółka Polskie Porty Lotnicze (PPL) podpisała w piątek umowę kredytową o wartości 3,3 mld zł z konsorcjum banków: Pekao, PKO BP i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Kredyt sfinansuje modernizację Lotniska Chopina i kapitałowe zaangażowanie PPL w budowę Portu Polska.

Bank Pekao pełni funkcję agenta zabezpieczeń oraz agenta kredytu.

PPL mają zaangażować się kapitałowo w budowę Portu Polska zgodnie z umową ze spółką Centralny Port Komunikacyjny (CPK). PPL obemą udziały w spółce celowej, angażując kapitałowo łącznie ok. 4,6 mld zł do 2032 r.

W grudniu 2025 r. PPL podawały, że inwestycję w lotnisko Port Polska w 30 proc. sfinansują z funduszy własnych, a w 70 proc. z długu. Umowa kredytowa podpisana w piątek stanowi zabezpieczenie tej drugiej części finansowania.

Umowa inwestycyjna zakłada, że spółka CPK będzie odpowiadać za proces budowy, a PPL za przygotowanie i prowadzenie części operacyjnej, w tym przeniesienia ruchu cywilnego z Lotniska Chopina. Wcześniej największe lotnisko w Polsce ma zostać zmodernizowane, tak żeby zwiększyć jego przepustowość, zanim powstanie Port Polska.

– Zabezpieczone dziś środki gwarantują, że warszawski port utrzyma przepustowość do czasu otwarcia nowego hubu, a PPL będzie miał wkład finansowy i merytoryczny w powstanie nowej infrastruktury centralnej. Budujemy jeden, silny ekosystem lotniczy – powiedział podczas podpisania umowy między PPL a bankowym konsorcjum wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

– Podpisana umowa o wartości 3,3 mld zł to dowód ogromnego zaufania instytucji finansowych do strategii i kondycji spółki. Te środki to paliwo dla naszego rozwoju. Pozwolą nam zrealizować modernizację Lotniska Chopina, dzięki której nie tylko będziemy mogli obsłużyć ponad 30 mln pasażerów rocznie, ale skokowo zwiększyć też nasze przychody – wskazał prezes PPL Łukasz Chaberski.

Jak przekazały PPL, umowa kredytowa została przygotowana z możliwością uzgodnienia warunków finansowania w formule Kredytu Powiązanego ze Zrównoważonym Rozwojem (Sustainability-Linked Loan) lub Zielonego Finansowania (Green Loans). Rozwiązania te są spójne ze strategią zrównoważonego rozwoju PPL na lata 2025-2035.

Polskie Porty Lotnicze to spółka, w której zasobach znajduje się Lotnisko Chopina, udziały lub akcje 16 spółek zarządzających innymi portami lotniczymi w Polsce oraz świadczących obsługę pasażerów, towarów i samolotów na polskich lotniskach. Do 2023 r. PPL były jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Obecnie jedynym akcjonariuszem PPL jest spółka CPK.

Źródło: PAP/XYZ