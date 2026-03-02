Spadki wyhamowały, ale giełda wciąż na czerwono. Orlen z silnym wzrostem, banki tracą. Dzień na GPW 2 marca 2026 r.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji WIG20 wyniósł –1,09 proc. To jednak o wiele lepszy wynik niż rano, gdy indeks blue chipów spadał o 2,25 proc.

Szeroki WIG spadł o 1,11 proc. Z kolei mWIG40 skończył dzień ze spadkiem o 1,38 proc., a sWIG80 – o 1 proc.

Choć późnym rankiem i wczesnym popołudniem główne indeksy częściowo odrobiły straty z otwarcia, to w miarę zbliżania się do otwarcia giełd w Stanach Zjednoczonych spadki znów się pogłębiły.

– Materializuje się scenariusz blokady cieśniny Ormuz, a ponieważ jest to kluczowe miejsce, jeżeli chodzi o eksport ropy i gazu, to przekłada się to na pogorszenie nastrojów od poniedziałkowego południa i w większym stopniu skłania do realizacji zysków. Wydaje się jednak, że dopóki ceny ropy Brent nie przebiją poziomu 81 dolarów za baryłkę, to raczej przecena będzie krótkoterminowa i będzie wykorzystywana przez inwestorów do akumulacji, zwiększenia zaangażowania – ocenia Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu doradztwa inwestycyjnego w Ipopema Private Investments.

Orlen wyróżnia się w„czerwonym” WIG20

Akcje Orlenu podrożały w poniedziałek o 5,1 proc., co jest największym wzrostem w WIG 20. Energetyczny gigant zyskuje na wyższych cenach ropy naftowej.

Te wyraźnie wzrosły w wyniku ataku Izraela i USA na Iran, który doprowadził do blokady Cieśniny Ormuz, przez którą przepływa 20–25 proc. światowych dostaw czarnego złota. W okolicach godz. 17 ropa Brent drożeje o ponad 7,5 proc. do 78,5 dolara za baryłkę, a West Texas Intermediate o ok. 6,5 proc. do 71,4 dolara za baryłkę. Analitycy uważają jednak, że ceny surowca mogą przebić 100 dolarów za baryłkę.

– Zastanawiamy się, czy ten konflikt to będzie coś więcej. Moje odczucie jest takie, że to raczej punktowa operacja, która zakończy się w najbliższych dniach. Jeśli by tak było, to przecena akcji byłaby szansą do częściowej akumulacji napływów do funduszy akcyjnych. Oczekiwana w marcu obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej sprzyja takiemu zachowaniu – ocenia Sobiesław Kozłowski.

Oprócz Orlenu wzrosły też Kruk (+1,6 proc.), CD Project (+0,5 proc.).

Reszta spółek indeksu blue chipów zaliczyła straty. Największe – PKO BP (–3,7 proc.), Żabka (-3,4 proc.), mBank (– 3,3proc.), PGE (- 3 proc.). Powyżej 2 proc. traciły też Alior, KGHM, Pekao, PZU, Pepco i Allegro.

– Trwa sezon publikacji wyników, będzie on takim fundamentalnym „sprawdzam” dla sentymentu do akcji polskich spółek. Poza tym, jak popatrzymy na globalne trendy, widać odwrót od spółek wzrostowych i szukanie spółek wartościowych, ciekawszych. Do tego dochodzi poprawa sentymentu do rynków wschodzących – ocenia analityk.

Banki najsłabszym sektorem, traci też energia

Wśród indeksów sektorowych najgorzej wypadają banki, notując spadek o 2,9 proc. To efekt spadków, które dotknęły cały sektor. Najlepszy w poniedziałek Santander i Bank Handlowy straciły po ok. odpowiednio 1,5 oraz 1,7 proc.

Niewiele lepiej radzi sobie sektor energetyczny – spadł o 2,4 proc., za czym stoją spadki PGE, Tauronu i Enei. Wyraźnie traci także górnictwo, ciągnięte w dół przez KGHM. Akcje spółki są przecenione o 2,7 proc. To efekt m.in. spadków cen miedzi na londyńskiej LME o ok. 1,5 proc.

Z kolei najsilniejszym sektorem są paliwa. Tam wzrost sięgnął 5,1 proc. To efekt wyniku Orlenu, który ma 99 proc. udziałów w portfelu sektora.

W poniedziałek dobrze radziły sobie także spółki związane z przemysłem zbrojeniowym i zamówieniami dla wojska.

Giełdy w USA i Europie ze spadkami

Wśród europejskich indeksów brytyjski FTSE traci 1,1 proc. O 2,4 proc. spada niemiecki DAX, a francuski CAC40 – o 2,1 proc.

Z kolei w Stanach Zjednoczonych Dow Jones Industrial spada o 0,3 proc., S&P500 traci 0,1 proc., a Nasdaq Comp. rośnie o ok. 0,1 proc.

Główne wnioski Poniedziałek przyniósł wyraźne straty na GPW. WIG20 wyniósł na koniec dnia –1,09 proc., a szeroki WIG –1,1 proc. Chociaż spadki wyhamowały po mocnych zniżkach na otwarciu sesji, to powiększyły się po południu. Największy wzrost zaliczył w poniedziałek Orlen, korzystając na rosnących cenach ropy. Te drożeją z powodu konfliktu USA i Izraela z Iranem, którego skutkiem jest zablokowanie żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Płynie tamtędy 20-25 proc. światowych dostaw ropy naftowej. Według analityków blokada tego wąskiego gardła może sprawić, że ceny ropy wzrosną nawet do 100 dolarów za baryłkę. Wśród indeksów sektorowych najgorzej radziły sobie banki. Spadały także energia i górnictwo. Rosły za to paliwa. Dobrze radziły sobie też spółki związane z przemysłem obronnym.

Źródło: PAP, XYZ