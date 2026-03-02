Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Spadki wyhamowały, ale giełda wciąż na czerwono. Orlen z silnym wzrostem, banki tracą. Dzień na GPW 2 marca 2026 r.
Chociaż poranne spadki na GPW wyhamowały, po południu skala zniżek znów się zwiększyła. Najmocniej dotknęły one sektor bankowy. Wśród spółek WIG20 wyraźny wzrost zaliczył tylko Orlen, a przytłaczająca większość spółek skończyła dzień na czerwono. Spadki widoczne są także w Europie i USA.
Poniedziałkowa sesja zakończyła się wyraźnymi spadkami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nie były one jednak tak poważne, jak na otwarciu. FOT. PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądała sesja na GPW 2 marca 2026 r.,
- Kto był liderem wzrostu, a której spółce notowania spadły w największym stopniu.,
- Co wpływa na sytuację na GPW.