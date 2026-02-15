Kategorie artykułu: Lifestyle Społeczeństwo
Jedzenie przyszłości. Jak nowe trendy kształtują rynek żywności?
Jedzenie coraz częściej postrzegamy jako coś więcej niż prostą odpowiedź na głód. Staje się językiem stylu życia, polem eksperymentów kulturowych, obszarem innowacji technologicznych oraz istotnym elementem codziennego dobrostanu. Jak te zmiany wpływają na decyzje konsumentów i co mówią o kierunku, w którym zmierza rynek żywności?
15.02.2026, 07:00
Świadome wybory dotyczące jedzenia i napojów oraz ich wpływu na nasz organizm to jeden z najważniejszych trendów FMCG w 2026 roku. Fot. Kuba Szymek
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które trendy na rynku FMCG i HoReCa będą rozwijać się w tym roku.
- Jak sztuczna inteligencja może wspierać codzienne decyzje żywieniowe.
- W jaki sposób media społecznościowe wpływają na to, co jemy.