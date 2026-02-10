Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Państwa, miasta. Raport XYZ Sezon 1 Odc. 39
Świat coraz bardziej docenia Polskę. Imigranci stają się osobami drugiej i trzeciej kategorii
Nasz kraj coraz mocniej liczy się na świecie. Francuskie i słowackie media zachwycają się naszym wzrostem gospodarczym. Dla czeskich turystów staliśmy się „nową Chorwacją”, a na rynkach Azji Południowo-Wschodniej polskie produkty są coraz popularniejsze. W Europie tymczasem narasta problem wykluczenia społecznego imigrantów.
10.02.2026, 19:14
Z tego odcinka dowiesz się…
- Jak Francuzi, Czesi i obywatele państw Azji Południowo-Wschodniej patrzą obecnie na Polskę i naszych przedsiębiorców.
- Jakie problemy społeczne dotykają imigrantów w Europie, w tym we Francji i w Norwegii.
- Jak wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych w Japonii i Tajlandii mogą wpłynąć na najbliższą przyszłość tych państw.