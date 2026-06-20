Kategorie artykułu: Kultura Lifestyle
Święto fotografii w Łodzi. Trwa jubileuszowa edycja Fotofestiwalu
Ponad trzydzieści wystaw uznanych artystów z Polski i zagranicy oraz dziesiątki wydarzeń towarzyszących – koncertów, pokazów filmowych i projektów familijnych. Łódź ponownie stała się jednym z najważniejszych punktów na mapie europejskiej fotografii. Jubileuszowa, 25. edycja Fotofestiwalu potrwa do 28 czerwca.
20.06.2026, 04:20
Jedno ze zdjęć autorstwa fotografki Marty Bogdańskiej, które można zobaczyć w ramach Fotofestiwalu 2026. Fot. materiały prasowe Fotofestiwalu
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie hasło przyświeca tegorocznej edycji Fotofestiwalu.
- Którzy artyści pojawiają się m.in. na festiwalu fotograficznym w Łodzi.
- Jakie inne atrakcje przygotowano dla odwiedzających Fotofestiwal.