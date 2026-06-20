Święto fotografii w Łodzi. Trwa jubileuszowa edycja Fotofestiwalu

Fotofestiwal od ćwierć wieku przyciąga do Łodzi artystów, kuratorów i miłośników fotografii z całego świata. Jedną z jego tradycji są otwarcia wystaw z udziałem samych twórców. Dzięki temu publiczność może bezpośrednio porozmawiać z artystami i lepiej wejść w głębszy kontakt z prezentowanymi historiami. Hasłem przewodnim tegorocznej, jubileuszowej edycji są trzy idee: „Sztuka. Współpraca. Społeczność”. Organizatorzy przekładają je na opowieść o współczesnym świecie, relacjach między ludźmi, naturą a technologią.

– Mierzymy się z najważniejszymi wyzwaniami współczesności: od kryzysu demokracji i katastrof klimatycznych, przez wpływ sztucznej inteligencji na obraz, po złożoną relację człowieka ze światem zwierząt. Natomiast siłą naszego festiwalu są pasja, miłość do sztuki i zespołowy wysiłek. To, że międzynarodowa społeczność zbudowana wokół festiwalu wciąż rośnie, porywając kolejne pokolenia, zawdzięczamy także samej Łodzi. Przede wszystkim jej kreatywnej energii i przestrzeniom, które zachwycają naszych gości – podkreśla Krzysztof Candrowicz z kolektywu programowego Fotofestiwalu.

Nowe centrum festiwalu

W tym roku główne Centrum Festiwalowe mieści się w Pałacu Biedermanna, przy zbiegu ulic Franciszkańskiej i Północnej. To tutaj prezentowana jest m.in. wystawa Augustina Rebeteza, który od ponad 15 lat buduje własne artystyczne uniwersum. W Łodzi publiczność może zobaczyć jego słynne „bardzo urocze koty”, a także szalone filmy, epileptyczne animacje, fotografie, obiekty i rysunki w specjalnie przygotowanej aranżacji. Z kolei w Pasażu Schillera pojawił się „Niepełny leksykon ptaków wystawowych” Luke’a Stephensona – cykl 15 wielkoformatowych zdjęć.

Wystawy przygotowane w ramach programu głównego oraz programu otwartego, podobnie jak w poprzednich latach, można oglądać również w Art_Inkubatorze przy ul. Tymienieckiego 3.

Zdjęcie autorstwa Richarda Barnesa przygotowane na Fotofestiwal 2026. Fot. materiały prasowe Fotofestiwalu

Hania Rani i artyści z całego świata na festiwalowej scenie

Tegoroczny Fotofestiwal w łódzkiej Fuzji otworzyło multimedialne widowisko oparte na najnowszym projekcie „Listening All Night To The Rain” sir Johna Akomfraha. Projekt był wcześniej prezentowany w Pawilonie Brytyjskim podczas 60. Biennale Sztuki w Wenecji. Podczas wernisażu otwierającego festiwal na żywo wystąpiła Hania Rani – artystka, której kompozycje od lat zachwycają publiczność na całym świecie.

– To mój pierwszy Fotofestiwal. Dlatego tym bardziej cieszę się, że mogłam zaprezentować w Łodzi wyjątkowy projekt przygotowany wspólnie z Johnem Akomfrahem. Artystą, do którego twórczości bardzo często wracam. Uważam go za jednego z najbardziej potrzebnych twórców naszych czasów – powiedziała Hania Rani.

To niejedyna muzyczna atrakcja przygotowana w ramach festiwalu. Przez kolejne dni będzie można usłyszeć artystów z różnych scen i kultur, łączących elektronikę, rytm oraz współczesne brzmienia z globalnym podłożem. Wśród zaproszonych gości są m.in. Linapary, artystka pochodząca z karaibskiego wybrzeża Kolumbii, która miksuje perreo, guarachę i tribal z klubową energią oraz feministyczną wrażliwością. W programie znalazł się także DJ Narciso, związany z kolektywem RS Produções, producent z lizbońskiej sceny batida, znany z gęstych, futurystycznych setów balansujących między melodią a industrialnym rytmem. W Łodzi wystąpi również Lua Preta, polsko-angolański duet łączący kuduro, baile funk, gqom i dembow z energią współczesnej elektroniki Global South.

Na liście zaproszonych artystów znalazł się również Susobrino, artysta poruszający się między elektroniką, folkiem i latynoamerykańską tradycją dźwiękową. Jego twórczość opiera się na emocjach, rytmie i idei budowania wspólnoty poprzez muzykę.

Fotofestiwal z wyjątkową ofertą dla dzieci i młodzieży

W ramach festiwalu przygotowano także program dla dzieci, młodzieży i całych rodzin. Jedną z ciekawszych propozycji są oprowadzania z cyklu „Hey Teens!”, stworzone specjalnie z myślą o nastolatkach. Poprowadzą je tegoroczne maturzystki Maria Sobierajska-Kulińska i Zuzanna Płuciennik, które na co dzień współtworzą projekt „Sztuka Nadziei”. Same wybrały z programu festiwalowego wystawy, które ich zdaniem najbardziej zainteresują rówieśników. Uczestnicy oprowadzań wspólnie odwiedzą wybrane ekspozycje Fotofestiwalu. Porozmawiają o tym, jak fotografia pomaga opowiadać historie, wyrażać emocje oraz patrzeć na świat z różnych perspektyw.

Nowością tegorocznej edycji jest Ptasie Disco, czyli rodzinny performans łączący muzykę i taniec. Fińscy twórcy Pasi Autio i Saku Koistinen zaproszą uczestników do wspólnego ruchu i zabawy w rytmie muzyki stworzonej z odgłosów ptasiego śpiewu. Choć wydarzenie ma lekki, radosny charakter, dotyka także tematów związanych z przyrodą, bioróżnorodnością i relacją człowieka z naturą. Projekt powstał pierwotnie na potrzeby Helsinki Biennial 2021 i od tamtej pory był prezentowany m.in. na otwarciu XXVII Mänttä Art Festival w 2023 r., podczas ryskiej Białej Nocy, czyli Riga White Nights 2023, oraz na otwarciu Supermarket Art Fair w Sztokholmie w 2021 r.

Plakat zapowiadający Ptasie Disko podczas Fotofestiwalu 2026. Fot. materiały prasowe Fotofestiwalu

Rodzinom z dziećmi organizatorzy polecają oprowadzanie po wystawach Carlosa Alby i Richarda Barnesa, prezentowanych w ramach Programu Głównego „My, zwierzęta”. Punktem wyjścia do rozmowy będą pytania bliskie zarówno dzieciom, jak i dorosłym: jakie miejsce mają zwierzęta w naszym świecie, dlaczego człowiek tak często próbuje podporządkować sobie naturę i czy możliwe jest spojrzenie na rzeczywistość z perspektywy innej niż ludzka. Spotkanie poprowadzi filozofka i edukatorka Anna Jurek.

W programie znalazły się również bezpłatne oprowadzania dla grup szkolnych. Całość uzupełniają czytelnia z książkami o zwierzętach oraz materiały edukacyjne przygotowane dla najmłodszych uczestników festiwalu.

12 dodatkowych wystaw

Kolejny raz twórcy Fotofestiwalu przygotowali razem z partnerami – w tym z Miastem Łódź – Program Miasto, który odbywa się w wielu punktach Łodzi i dopełnia główną oś wydarzenia. Tym razem w zabytkowych pałacach, kamienicach oraz miejskich galeriach można oglądać 12 różnych wystaw.

– To już tradycja, że w czerwcu trzeba być w Łodzi. Po to, by obcować z najciekawszymi zjawiskami światowej fotografii i cieszyć się wspaniałą atmosferą wydarzenia zbudowanego wokół poczucia kolektywnej pracy i wspólnoty. Łodzianie są dumni z Fotofestiwalu – podkreśla Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Część wydarzeń odbywających się w ramach Fotofestiwalu ma charakter otwarty. Na inne obowiązują płatne wejściówki. Szczegółowy program jest dostępny na oficjalnej stronie festiwalu: fotofestiwal.com/2026. Festiwal potrwa do 28 czerwca.