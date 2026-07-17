Kategoria artykułu: Biznes
Szybsza elektryfikacja i ulgi dla przemysłu. Unia reformuje system ETS, ale nie zmienia celu redukcji emisji
Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy systemu handlu emisjami (ETS), która ma złagodzić obciążenia dla przemysłu i poprawić jego konkurencyjność. Eksperci apelują teraz do polskiego rządu, aby pieniądze z systemu ETS nie rozpływały się w budżecie państwa, ale wspierały transformację.
17.07.2026, 15:52
– Proponujemy, aby Europa stała się pierwszym na świecie kontynentem o napędzie elektrycznym – zapowiada Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej. Fot. PAP/EPA/Olivier Matthys
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmieni się system handlu emisjami w UE.
- Jak to wpłynie na polski przemysł i odbiorców energii.
- Jak zmiany oceniają eksperci.