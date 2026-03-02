Kategoria artykułu: Biznes
Tajna dyspozytornia, przegląd systemów bezpieczeństwa. Branża OZE wzmacnia cyberochronę
Po grudniowym ataku na polskie farmy wiatrowe i słoneczne branża energetyczna wzmacnia systemy ochrony. Eksperci wskazują na podstawowe błędy, takie jak wykorzystywanie tych samych kont i haseł w wielu obiektach. Tymczasem jeden z koncernów tworzy specjalną jednostkę do zarządzania bezpieczeństwem zielonych aktywów. Czy sektor wyciągnął właściwe wnioski?
02.03.2026, 04:45
Przez lata instalacje OZE nie były celem cyberprzestępców, ale to się zmieniło. Fot. Energa
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak cyberprzestępcy próbowali zdestabilizować polski system energetyczny.
- Jakie błędy popełnili wytwórcy zielonej energii.
- Jak największe koncerny energetyczne chronią swoje aktywa.