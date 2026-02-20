Kategoria artykułu: Biznes
Węgry i Słowacja odcięte od rosyjskiej ropy. Co ze stacjami Orlenu w tych krajach?
Uszkodzenie rurociągu Przyjaźń to ogromny problem dla Słowacji i Węgier, które wciąż bazują na rosyjskiej ropie. Działające tam rafinerie zawnioskowały o uruchomienie krajowych rezerw strategicznych, aby utrzymać bezpieczeństwo dostaw paliw. W obu krajach Orlen ma w sumie ponad 200 stacji benzynowych i zaopatruje się w paliwo głównie na lokalnym rynku. Polski koncern nie widzi ryzyka ograniczenia dostaw do swoich placówek.
20.02.2026, 04:46
Orlen ma swoje stacje m.in. w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Fot. Orlen
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wygląda biznes Orlenu na Węgrzech i Słowacji.
- Jak Orlen ocenia ryzyko niedoboru paliw na tych rynkach.
- Z jakich krajów Orlen sprowadza ropę.