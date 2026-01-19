Prezydent: polski sukces gospodarczy to zasługa innowacyjności przedsiębiorców i pracowitości społeczeństwa

Archiwalny

Polski biznes i polskie państwo powinny uwzględniać spójność społeczną – wskazał prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z polskimi przedsiębiorcami działającymi na rynkach globalnych pod hasłem „Polska: G20”.

Spotkanie odbyło się w ramach przygotowań Polski do wzięcia udziału w spotkaniu państw G20, czyli grupy największych gospodarek świata. Pod koniec grudnia Polska została zaproszona przez prezydenta USA Donalda Trumpa do udziału w spotkaniu, które ma odbyć się pod koniec grudnia tego roku w Miami.

Podczas spotkania z przedsiębiorcami prezydent wskazał, że Polska odnotowała po 1989 r. wielki sukces, jeśli chodzi o transformację gospodarczą. Jak dodał jednak, jego zdaniem nie udało się jednak w tym okresie zachować spójności społecznej.

– Z jednej strony polski cud gospodarczy udał się dzięki pomocy polityków, którzy przygotowywali polskie prawo i prowadzili transformację na poziomie politycznym czy społecznym – powiedział prezydent podczas spotkania z przedstawicielami polskich firm.

Ale z drugiej strony – udał się wbrew życiu politycznemu III RP po 1989 r. Często było tak, że polscy przedsiębiorcy musieli zmagać się z pewnymi rozwiązaniami prawnymi, z nadregulacją, która zagraża Polsce także w XXI w., choćby w implementowaniu prawa UE. Najczęściej ten sukces gospodarczy odbywał się pomimo życia politycznego, w oparciu o innowacyjności polskich przedsiębiorców i pracowitości ludzi pracy – powiedział Nawrocki.

– To, co się nie udało, to zachowanie pewnej społecznej spójności. Wiele regionów Polski i wielu Polaków zapłaciło za transformację ustrojową, gospodarczą, polityczną i społeczną wielką, zbyt dużą cenę. Wiele regionów Polski do dnia dzisiejszego czeka na duże inwestycje. Myślę, że polski biznes, polska przedsiębiorczość, a przede wszystkim troska państwa polskiego powinny uwzględniać przede wszystkim spójność społeczną – wskazał także prezydent.

Prezydent zapowiada kolejne spotkania ze światem biznesu

Prezydent wymienił też płaszczyzny, które są dla niego najważniejsze, jeśli chodzi o wspieranie polskiej gospodarki.

– Patrzę na swoje cele jako prezydenta Polski wokół kilku filarów, które mają służyć życiu gospodarczemu i naszemu dalszemu rozwojowi, ale także przełamaniu pułapki średniego rozwoju (...). Potrzebujemy przede wszystkim dostrzeżenia pewnego przełomu technologicznego. On się udał w polskiej bankowości, polskiej administracji (...). Na naszych oczach odbywa się rewolucja technologiczna, w której musimy uczestniczyć – powiedział Nawrocki. Wskazywał także, kluczowa jest rola bezpieczeństwa łańcucha dostaw.

Prezydent ocenił również, że drogą do bezpieczeństwa energetycznego Polski jest energia atomowa. Rolę źródła energii zabezpieczającego system powinien jego zdaniem pełnić węglem, a OZE mają stanowić "dodatek".

Podczas spotkania Nawrocki zadeklarował również, że zamierza jako prezydent prowadzić aktywną dyplomację gospodarczą. Przy jego kancelarii ma także powstać rada ds. biznesu – zapowiedział. Dodał, że poniedziałkowe spotkanie jest pierwszym z cyklu jego spotkań z przedsiębiorcami.