Ciepło dla Kijowa. Ruszają pierwsze transporty, zbiórka przebiła już 6,5 mln złotych

Akcja Ciepło dla Kijowa, w którą zaangażowali się także polscy przedsiębiorcy, bije wszelkie rekordy. W piątek do ukraińskiej stolicy ruszą pierwsze transporty generatorów. Zbiórka bije też kolejne rekordy. Zgromadzono już 6,5 miliona złotych, a organizatorzy liczą, że uda się przebić 10 mln złotych.

„W kilkuosobowej grupie inicjatorów zbiórki jesteśmy w trasie do Wilkowic pod Lesznem. Przed południem 130 generatorów wyjedzie stamtąd do Kijowa. Zdecydowaliśmy się zaufać polskiemu producentowi, firmie FOGO, z którą udało się wynegocjować bardzo dobre warunki zakupu” – napisał w sieci jeden z organizatorów akcji Bartosz Kramek.

Pierwsze transporty generatorów dziś ruszą do Kijowa. Fot. organizatorzy akcji

Jak dodał, w południe spod Bytomia wyruszy kolejny transport stu urządzeń. O dostawę zadba InPost. Trzeci konwój zorganizuje zaś z Cieszyna firma Raben. Organizatorzy akcji kupują też 100 sztuk koców termicznych, tysiąc kuchenek gazowych i sto stacji zasilania za łącznie 1,6 mln zł.

Najwięcej pieniędzy pochłonie zakup mobilnych podstacji, kupionych zgodnie z rekomendacją władz Ukrainy. Jako że jedno takie urządzenie kosztuje 50-80 tys. euro, to trafi na nie największa część zebranych środków – kilka milionów złotych.

Transporty najpierw trafią do Kijowa. Generatory mniejszej mocy dostaną polscy wolontariusze, pomagający na terenie całej Ukrainy.

Ciepło dla Kijowa. Gdzie wpłacać pieniądze?

Fundacja Otwarty Dialog, razem z Fundacją Demokracja, Euromaidan Warszawa, Fundacją Stand With Ukraine, Sestry.eu i Fundacją Igora Tracza organizują zbiórkę na zakup generatorów prądu dla Kijowa. Generatory zostaną przekazane do Centrum Kryzysowego Miasta Kijowa, które przygotowuje dokładną listę potrzeb – z uwzględnieniem także szpitali.

W akcję zaangażowali się polscy przedsiębiorcy, chodzi m.in. o członków nieformalnej inicjatywy Przedsiębiorcy Pomagają (Rafał Brzoska, Rafał Sonik, Wojciech Kostrzewa, Tomasz Misiak, Ryszard Chmura, Artur Kazienko i inni), Przedsiębiorców RP i Fundację Polskiej Rady Biznesu.

Darowizny można przekazywać na konto:

Fundacja Otwarty Dialog – Polska

58 1140 2004 0000 3902 8224 6374

Tytułem:

Darowizna na cele statutowe – Ukraina

Lub poprzez zrzutkę:

https://pomagam.pl/a7emy8

Pomagają także władze Polski

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych na polecenie premiera i szefa MSWiA przygotowała dla Ukrainy 379 generatorów prądu i 18 nagrzewnic. Ministerstwo zapewnia, że przekazanie tego sprzętu nie narusza zdolności RARS do zapewnienia bezpieczeństwa Polski.

Z kolei w ramach mechanizmów europejskiej pomocy Polska koordynuje przekazanie dodatkowych 447 generatorów. 90 takich urządzeń przekazała też Warszawa.

Operacja przekazania potrwa kilkanaście dni. W transporcie pomoże m.in. straż pożarna. W akcji weźmie udział kilkanaście ciężarówek, a pierwszy transport wyruszy w piątek.

Ukraińska infrastruktura energetyczna celem rosyjskich ataków

Ukraińska stolica, a także inne miasta, stały się celem rosyjskich ataków. W surową zimę, przy temperaturach sięgających -17 st. C, Rosjanie biorą na cel infrastrukturę energetyczną, wyłączając cywilom dostęp do prądu i ciepła. Władze Ukrainy uważają takie uderzenia za ataki terrorystyczne.

Obecnie prawie 60 proc. Kijowa nie ma prądu, a tysiące domów dostępu do ogrzewania. Przy mrozach sięgających -17 st. C. to bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Władze stolicy i kraju organizują specjalne namioty, w których można się ogrzać, zjeść ciepły posiłek czy naładować telefon.