To nie koniec problemów z wyliczaniem powierzchni użytkowej mieszkań
Nowy art. 5a ustawy deweloperskiej miał raz na zawsze zakończyć spór o to, jak liczyć powierzchnię użytkową lokali. Zamiast tego otworzył kolejny front: między literalnym brzmieniem przepisu a jego systemową interpretacją. Deweloperzy stają dziś przed wyborem – stosować ustawę „tak jak jest napisana”, czy tak, jak sugerują UOKiK i PZFD. A stawką są nie tylko metry kwadratowe, lecz także przyszłe pozwy, kary administracyjne i dwie potencjalne linie orzecznicze w sądach.
19.02.2026, 05:00
Kluczowe pytanie brzmi: czy art. 5a należy czytać wyłącznie literalnie, czy też w powiązaniu z przepisami wykonawczymi do Prawa budowlanego. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak od 13 lutego 2026 r. należy liczyć powierzchnię użytkową mieszkań zgodnie z art. 5a ustawy deweloperskiej.
- Czy art. 5a wymaga stosowania wyłącznie normy PN-ISO 9836, czy także rozporządzenia projektowego.
- Jakie konsekwencje dla deweloperów i nabywców może mieć spór interpretacyjny dotyczący metrażu.