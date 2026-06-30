Kategoria artykułu: Biznes
Trudny wieczór w energetyce. Upał, awarie i nadzwyczajna reakcja operatora
Wysokie temperatury dają się we znaki polskiej energetyce. Zwiększone zapotrzebowanie na energię, niska wietrzność i awarie niektórych elektrowni sprawiły, że we wtorek w godzinach wieczornych rezerwy mocy będą krytycznie niskie. Operator wdraża więc nadzwyczajne środki.
30.06.2026, 14:47
Jedną z przyczyn niskich rezerw mocy w systemie jest awaria dużego bloku węglowego w Elektrowni Turów. Fot.: Dominika Zarzycka/NurPhoto/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego we wtorek wieczorem zabraknie mocy w systemie.
- Jakie działania naprawcze wdrożył operator.
- Co to oznacza dla odbiorców energii.