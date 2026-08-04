Kategoria artykułu: Biznes
Trzy momenty, w których firma płaci za brak polisy
Śmierć pracownika, jego wypadek albo długa choroba - każde z tych zdarzeń uruchamia w firmie inny mechanizm kosztowy, prawny i organizacyjny. Ubezpieczenie grupowe w każdym z tych momentów działa nieco inaczej, ale zawsze na podobnej zasadzie, czyli przenosi część ryzyka z pracodawcy na ubezpieczyciela.
04.08.2026, 03:45
Czy firma zna koszt nieprzewidzianych zdarzeń, zanim będzie musiała go ponieść? To pytanie coraz częściej wpływa na sposób zarządzania ryzykiem pracowniczym Fot. GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kiedy i w jakiej wysokości pracodawca jest prawnie zobowiązany do wypłaty odprawy pośmiertnej i jak ubezpieczenie grupowe może ten obowiązek przejąć.
- Ile kosztuje firmę absencja chorobowa i jak prywatna opieka medyczna może zredukować ten koszt.
- Dlaczego sam zakup pakietu medycznego nie wystarczy i jaką rolę pracodawca powinien odgrywać w profilaktyce zdrowotnej zespołu.