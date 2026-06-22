Kategoria artykułu: Technologia
Wiek przestaje mieć znaczenie. Kompetencje w erze AI
Przez dekady każda kolejna generacja oprogramowania pogłębiała przepaść między tymi, którzy dorastali z technologią, a tymi, którzy musieli się do niej dopiero przekonywać. Generatywna sztuczna inteligencja działa inaczej, bo zamiast wymagać znajomości interfejsów i komend, pozwala po prostu zadawać pytania w naturalnym języku.
22.06.2026, 03:00
Generatywna sztuczna inteligencja zmienia zasady gry. Dzięki komunikacji w naturalnym języku staje się dostępna także dla osób, które dotąd pozostawały na uboczu cyfrowej rewolucji. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego generatywna sztuczna inteligencja może zmniejszać bariery technologiczne między młodszymi i starszymi pokoleniami.
- Jakie czynniki nadal podtrzymują lukę cyfrową mimo rosnącej dostępności narzędzi AI.
- W jaki sposób AI zmienia zachowania konsumentów oraz zasady komunikacji marek z klientami.