Kategoria artykułu: Technologia
Znasz swojego agenta? AI coraz śmielej zagląda do koszyka zakupowego
W filmie „Her" Spike'a Jonze'a bohater nawiązuje relację z systemem operacyjnym, który doskonale rozumie jego potrzeby. W 2026 roku sztuczna inteligencja nie buduje jeszcze z nami więzi emocjonalnych, ale coraz śmielej przejmuje rolę osobistego doradcy zakupowego, a czasem także kupującego.
11.06.2026, 03:20
W modelu KYA, który staje się istotny w erze agentic commerce, cyfrowe asystenty i boty są nie tylko weryfikowane przy dostępie, ale też monitorowane w kontekście intencji użytkownika, zakresu zgody i odpowiedzialności za ich działania w procesie zakupowym Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega koncepcja Know Your Agent (KYA) i dlaczego branża finansowa pracuje nad „cyfrowymi paszportami” dla agentów AI.
- Jakie rozwiązania rozwijają dziś organizacje takie jak Mastercard, Visa, OpenAI czy Google, aby umożliwić bezpieczne transakcje realizowane przez agentów AI.
- Dlaczego przyszłość zakupów może należeć nie do jednego uniwersalnego asystenta, lecz do zespołów wyspecjalizowanych agentów współpracujących ze sobą.