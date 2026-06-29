Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wielka integracja z komisami. PKO Leasing stawia krok, który przybliży go do Otomoto (WYWIAD)
Integracja z systemami sprzedawców i darmowe raporty historii pojazdu – to kolejna broń PKO Leasing w walce o rynek aut używanych. Prezes spółki Tomasz Bogus opowiada o planach rozwoju platformy Automarket, która ma przyciągnąć co najmniej 150 tys. klientów.
29.06.2026, 09:55
Tomasz Bogus, prezes spółki PKO Leasing, liczy, że dzięki integracji z systemami komisów na Automarkecie błyskawicznie pojawi się kilkadziesiąt tysięcy nowych ogłoszeń. Fot. PKO Leasing
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie korzyści mają przyciągnąć profesjonalne komisy na platformę Automarket.
- Czy Automarket przegoni do końca 2027 r. Otomoto pod względem liczby dodanych ogłoszeń.
- Co z kolejnymi inicjatywami, które uczynią platformę jeszcze popularniejszą.