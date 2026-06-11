Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG odrobił straty, Orlen i mBank liderami wzrostu. Dzień na GPW 11 czerwca 2026 r.
Czwartkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych minęła pod znakiem odbicia. Po wczorajszych spadkach indeksy WIG i WIG20 zakończyły dzisiejszy handel na plusie. Solidny wzrost zanotował kurs m.in. Orlenu.
11.06.2026, 17:54
Dzień na GPW. Orlen i mBank liderami wzrostu. Fot. PAP/Rafał Guz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądała sesja na GPW w czwartek 11 czerwca 2026 r.
- Co wpłynęło na sytuację na warszawskiej giełdzie.
- Kto był liderem wzrostu w WIG20, a której spółce najmocniej spadły notowania.