WIG odrobił straty, Orlen i mBank liderami wzrostu. Dzień na GPW 11 czerwca 2026 r.

Duże indeksy na warszawskim parkiecie z nawiązką odrobiły środowe straty. WIG zakończył czwartkową sesję, będąc 1,19 proc. na plusie, a jego wartość wyniosła 135 851,69 pkt. W przypadku WIG20 wzrost wyniósł 1,39 proc., co przełożyło się na poziom 3652,02 pkt.

Zdaniem Mariusza Adamiaka, dyrektora biura strategii rynkowych w PKO BP, od początku miesiąca indeks WIG znajduje się w trendzie bocznym, czyli jego kurs waha się między spadkami a wzrostami, bez wyraźnego kierunku. W szerszym ujęciu jednak główny indeks GPW ma za sobą dobry czas.

– Trzeba pamiętać o tym, że od początku roku WIG poszedł do góry 15 proc., to bardzo solidny wzrost, w szczególności po ubiegłorocznym, ponad 40-proc. wzroście – powiedział w rozmowie PAP Biznes Mariusz Adamiak.

Brak wyraźnego kierunku może wynikać z niepewności odczuwalnej na światowych rynkach, a która spowodowana jest konfliktem na Bliskim Wschodzie. – Cały czas w tle jest wojna w Zatoce Perskiej, gdzie do tej pory brak jest porozumienia. Trzeba jednak zauważyć, że inwestorzy są optymistycznie nastawieni do tego, jak ten konflikt zostanie rozwiązany, bo nawet jeśli pojawiają się jakieś sytuacje negatywne, np. wymiana ognia między stronami, to ceny ropy już nie reagują tak nerwowo jak wcześniej i utrzymują się w okolicach 90 dolarów za baryłkę – powiedział Mariusz Adamiak.

Zdaniem ekonomisty, pozytywnym bodźcem dla polskiego rynku były dane o inflacji i wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej, które sugerują, że władze monetarne wstrzymają się od zmian stóp procentowych, szczególnie z ich podwyżką. A takie obawy są wyczuwalne na Zachodzie – inflacja w USA przyspieszyła do najwyższego poziomu od trzech lat, co dla Fed pod nowym kierownictwem może rodzić problemy. Europejski Bank Centralny w odpowiedzi na wysokie ceny surowców energetycznych i rozpędzającą się dynamikę wzrostu cen w strefie euro zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych.

Do tego uwagę inwestorów skupia debiut giełdowy SpaceX. Oferta publiczna spółki została wyceniona na 75 mld dol. przy dużym popycie na akcje, co może zwiastować, że piątkowa sesja na Wall Street będzie należała do ciekawych. A w kolejce na rynek są potentaci w dziedzinie sztucznej inteligencji jak Anthropic i Open AI.

– Myślę, że warszawska giełda zdąży jutro zareagować na debiut SpaceX, ale trzeba pamiętać, że tylko początek handlu w Stanach Zjednoczonych pokrywa się z handlem w Europie. Dlatego pewnie dopiero przyszły tydzień nam pokaże, jak inwestorzy ostatecznie zareagują na tę ofertę – powiedział Mariusz Adamiak.

Spółki z WIG20 odrobiły wczorajsze straty. Zieleń najpopularniejszym kolorem indeksu

W gronie największych spółek na GPW liderami wzrostu na czwartkowej sesji były Orlen i mBank – w obu przypadkach akcje wzrosły o 3,18 proc. Tuż za nimi znalazł się Tauron (2,36 proc.), a następnie KGHM (2,35 proc.).

W ogólnym rozrachunku 16 spółek z WIG20 odnotowało wzrost, trzy spadki, a jedna – Pekao – wyszła na zero. Spośród tych, które zakończyli dzień na plusie, warte wspomnienia są Grupa Kęty (1,87 proc.) oraz PGE (0,80 proc.), bo ich akcje w środę potaniały w największym stopniu.

Czwartkowa sesja była z kolei najtrudniejsza dla Budimexu, którego wartość akcji skurczyła się o 1,41 proc. Notowania Grupy Kruk spadły natomiast o 0,58 proc., a CD Projekt Red o 0,36 proc.