WIG20 na solidnym plusie. KGHM wyróżnił się pozytywnie na parkiecie. Dzień na GPW 3 lutego 2026

To był dobry dzień dla inwestorów na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Szczególne powody do zadowolenia powinni mieć udziałowcy spółki KGHM.

03.02.2026, 18:00
Wnętrze budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Na parkiecie wyróżniał się KGHM. Fot: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Które indeksy warszawskiej giełdy odnotowały najmocniejsze wzrosty i co wpłynęło na poprawę nastrojów inwestorów.
  2. Dlaczego akcje KGHM tak wyraźnie odbiły po wcześniejszych spadkach i jakie informacje wsparły notowania tej spółki.
  3. Które spółki mimo hossy na parkiecie zanotowały spadki i jakie wydarzenia przyczyniły się do ich przeceny.
Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły dzień solidnymi wzrostami. Najlepiej radził sobie WIG20, który zyskał 2,29 proc., rosnąc z 3 419,43 do 3 441,06 pkt. Zbliżoną dynamikę pokazały WIG30 (+2,21 proc.) oraz szeroki WIG, który wzrósł o 1,91 proc. do poziomu 127 479,98 pkt. Dobrą koniunkturę potwierdził także WIG140, obejmujący szerokie spektrum spółek, notując wzrost o 1,94 proc.

Słabszą, choć wciąż dodatnią dynamikę zanotowały segmenty średnich i małych spółek. mWIG40 wzrósł o 1,09 proc., natomiast sWIG80 jedynie o 0,67 proc., co może wskazywać na ostrożniejsze nastawienie inwestorów wobec mniejszych podmiotów. Indeks mWIG40 w poniedziałek, tuż przed końcem sesji, pierwszy raz w historii znalazł się na poziomie powyżej 9 000 pkt. I dziś udało mu się pozostać na tym poziomie. Jednocześnie WIGdivplus zyskał 2,07 proc., potwierdzając zainteresowanie spółkami dywidendowymi.

Wyraźnie na tle rynku wyróżnił się sektor bankowy. WIG-BANKI wzrósł aż o 4,02 proc., co było najsilniejszym ruchem spośród głównych indeksów.

Co czeka warszawską giełdę w nadchodzących tygodniach?

– Zdaje się, że po perturbacjach związanych z obawami o Iran, ze zmianą prezesa Fedu, z kolejnymi pomysłami prezydenta Trumpa szykuje nam się niezły luty. Polska wygląda od początku roku bardzo dobrze, ale bardzo dobrze wyglądają generalnie rynki wschodzące i my jesteśmy tego beneficjentem – tłumaczy Kamil Cisowski, zarządzający w Opoka TFI.

Zdaniem analityków do tej pory inwestorów obowiązywała strategia „sprzedawaj Amerykę”, ze względu na zamieszania polityczne w USA, jak choćby ataki prezydenta **Donald Trump**a na obecnego szefa Fed. Gdy jednak prezydent przedstawił **Kevin Warsh**a na stanowisko przyszłego szefa banku centralnego USA, nastroje na rynkach się uspokoiły. Sytuacji pomogły dobre raporty kwartalne największych amerykańskich spółek, a rynek liczy, że reszta wyników kluczowych firm będzie równie dobra.

Do tego inwestorzy odwracają się od złota i innych metali szlachetnych i wracają do akcji, dlatego GPW też powinna skorzystać z kilku tygodni ulgi.

Na parkiecie pozytywnie wyróżniał się KGHM

Na parkiecie dziś główne indeksy idą w górę. Kurs KGHM znów się wyróżnia. Akcje KGHM szły po południu w górę do 334 zł. Była to jedna z najmocniejszych spółek na parkiecie. Obroty na jej akcjach wyniosły 440 mln zł, przy 1,8 mld zł obrotów wszystkimi spółkami z WIG20. To spory oddech dla akcjonariuszy miedziowego giganta, bo na dwóch ostatnich sesjach kurs firmy spadł łącznie o 16 proc. przez przeceny na rynku metali. Dziś jednak miedź znów drożeje, więc i akcje koncernu idą w górę. Do tego BGK udzielił firmie 209 mln zł pożyczki z KPO na budowę czterech instalacji fotowoltaicznych o mocy 94 MW.

Na GPW dziś świetnie radziły sobie też banki. Nawet Alior Bank, mimo awarii systemów komputerowych, poszedł po południu w górę o 7,4 proc. Pomogła w tym informacja o sprzedaży nieruchomości biurowej przy warszawskim Rondzie Daszyńskiego. Bank Millennium zyskiwał 5,5 proc. Pekao, Santander Bank Polska i PKO BP rosły po ok. 3–4 proc. Wzrost PKO BP to efekt informacji o podwyższeniu maksymalnej kwoty programu emisji obligacji własnych z 5 mld zł do 9 mld zł.

Najmocniej w dół szedł CD Projekt

Po południu w WIG20 spadało siedem spółek, czyli więcej niż rano. Najmocniej w dół szły CD Projekt (-3,4 proc.), CCC (-2,6 proc.) i Pepco (-2,4 proc.). Kurs CCC od 10 dni spadł już łącznie o 14 proc.

2 proc. traci Orlen po tym, jak spółka wczoraj poinformowała, że Poczta Polska nie przejmie udziałów w Orlen Paczka. W dół idzie też Newag. I to mimo skorzystania przez władze woj. śląskiego z prawa opcji do kupna dodatkowych czterech pociągów. Wartość umowy wzrosła więc do 1,19 mld zł netto.

Główne wnioski

  1. Warszawska giełda zakończyła dzień 3 lutego 2026 r. silnymi wzrostami, szczególnie w segmencie największych spółek. Indeks WIG20 zyskał 2,29 proc., a sektor bankowy zanotował jeszcze wyraźniejszy skok — WIG-BANKI wzrósł o 4,02 proc., co uczyniło go liderem wśród indeksów branżowych. Z kolei indeks mWIG40 po raz pierwszy utrzymał się powyżej symbolicznego poziomu 9000 pkt, choć wzrosty w segmencie średnich i małych firm były już bardziej umiarkowane.
  2. Wśród spółek pozytywnie wyróżnił się KGHM, którego akcje odbiły po wcześniejszych spadkach spowodowanych przeceną miedzi. Kurs spółki sięgnął 334 zł przy bardzo wysokich obrotach, co zbiegło się w czasie z pozytywnymi wiadomościami: rosnącymi cenami miedzi oraz przyznaniem 209 mln zł pożyczki z KPO na budowę instalacji fotowoltaicznych. To pozwoliło odzyskać część zaufania inwestorów po wcześniejszym spadku notowań.
  3. Nie wszystkie spółki radziły sobie jednak dobrze. Na minusie znalazł się CD Projekt, którego akcje spadły o 3,4 proc., a także CCC i Pepco. Orlen również stracił 2 proc. po nieudanym porozumieniu z Pocztą Polską w sprawie Orlen Paczki. Spadki wśród części dużych firm pokazują, że mimo ogólnego optymizmu na rynku, inwestorzy wciąż reagują selektywnie na informacje korporacyjne.