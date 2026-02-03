WIG20 na solidnym plusie. KGHM wyróżnił się pozytywnie na parkiecie. Dzień na GPW 3 lutego 2026

Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły dzień solidnymi wzrostami. Najlepiej radził sobie WIG20, który zyskał 2,29 proc., rosnąc z 3 419,43 do 3 441,06 pkt. Zbliżoną dynamikę pokazały WIG30 (+2,21 proc.) oraz szeroki WIG, który wzrósł o 1,91 proc. do poziomu 127 479,98 pkt. Dobrą koniunkturę potwierdził także WIG140, obejmujący szerokie spektrum spółek, notując wzrost o 1,94 proc.

Słabszą, choć wciąż dodatnią dynamikę zanotowały segmenty średnich i małych spółek. mWIG40 wzrósł o 1,09 proc., natomiast sWIG80 jedynie o 0,67 proc., co może wskazywać na ostrożniejsze nastawienie inwestorów wobec mniejszych podmiotów. Indeks mWIG40 w poniedziałek, tuż przed końcem sesji, pierwszy raz w historii znalazł się na poziomie powyżej 9 000 pkt. I dziś udało mu się pozostać na tym poziomie. Jednocześnie WIGdivplus zyskał 2,07 proc., potwierdzając zainteresowanie spółkami dywidendowymi.

Wyraźnie na tle rynku wyróżnił się sektor bankowy. WIG-BANKI wzrósł aż o 4,02 proc., co było najsilniejszym ruchem spośród głównych indeksów.

Co czeka warszawską giełdę w nadchodzących tygodniach?

– Zdaje się, że po perturbacjach związanych z obawami o Iran, ze zmianą prezesa Fedu, z kolejnymi pomysłami prezydenta Trumpa szykuje nam się niezły luty. Polska wygląda od początku roku bardzo dobrze, ale bardzo dobrze wyglądają generalnie rynki wschodzące i my jesteśmy tego beneficjentem – tłumaczy Kamil Cisowski, zarządzający w Opoka TFI.

Zdaniem analityków do tej pory inwestorów obowiązywała strategia „sprzedawaj Amerykę”, ze względu na zamieszania polityczne w USA, jak choćby ataki prezydenta **Donald Trump**a na obecnego szefa Fed. Gdy jednak prezydent przedstawił **Kevin Warsh**a na stanowisko przyszłego szefa banku centralnego USA, nastroje na rynkach się uspokoiły. Sytuacji pomogły dobre raporty kwartalne największych amerykańskich spółek, a rynek liczy, że reszta wyników kluczowych firm będzie równie dobra.

Do tego inwestorzy odwracają się od złota i innych metali szlachetnych i wracają do akcji, dlatego GPW też powinna skorzystać z kilku tygodni ulgi.

Na parkiecie pozytywnie wyróżniał się KGHM

Na parkiecie dziś główne indeksy idą w górę. Kurs KGHM znów się wyróżnia. Akcje KGHM szły po południu w górę do 334 zł. Była to jedna z najmocniejszych spółek na parkiecie. Obroty na jej akcjach wyniosły 440 mln zł, przy 1,8 mld zł obrotów wszystkimi spółkami z WIG20. To spory oddech dla akcjonariuszy miedziowego giganta, bo na dwóch ostatnich sesjach kurs firmy spadł łącznie o 16 proc. przez przeceny na rynku metali. Dziś jednak miedź znów drożeje, więc i akcje koncernu idą w górę. Do tego BGK udzielił firmie 209 mln zł pożyczki z KPO na budowę czterech instalacji fotowoltaicznych o mocy 94 MW.

Na GPW dziś świetnie radziły sobie też banki. Nawet Alior Bank, mimo awarii systemów komputerowych, poszedł po południu w górę o 7,4 proc. Pomogła w tym informacja o sprzedaży nieruchomości biurowej przy warszawskim Rondzie Daszyńskiego. Bank Millennium zyskiwał 5,5 proc. Pekao, Santander Bank Polska i PKO BP rosły po ok. 3–4 proc. Wzrost PKO BP to efekt informacji o podwyższeniu maksymalnej kwoty programu emisji obligacji własnych z 5 mld zł do 9 mld zł.

Najmocniej w dół szedł CD Projekt

Po południu w WIG20 spadało siedem spółek, czyli więcej niż rano. Najmocniej w dół szły CD Projekt (-3,4 proc.), CCC (-2,6 proc.) i Pepco (-2,4 proc.). Kurs CCC od 10 dni spadł już łącznie o 14 proc.

2 proc. traci Orlen po tym, jak spółka wczoraj poinformowała, że Poczta Polska nie przejmie udziałów w Orlen Paczka. W dół idzie też Newag. I to mimo skorzystania przez władze woj. śląskiego z prawa opcji do kupna dodatkowych czterech pociągów. Wartość umowy wzrosła więc do 1,19 mld zł netto.

Źródło: XYZ/PAP