WIG20 na solidnym plusie. KGHM wyróżnił się pozytywnie na parkiecie. Dzień na GPW 3 lutego 2026
To był dobry dzień dla inwestorów na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Szczególne powody do zadowolenia powinni mieć udziałowcy spółki KGHM.
03.02.2026, 18:00
Na parkiecie wyróżniał się KGHM. Fot: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które indeksy warszawskiej giełdy odnotowały najmocniejsze wzrosty i co wpłynęło na poprawę nastrojów inwestorów.
- Dlaczego akcje KGHM tak wyraźnie odbiły po wcześniejszych spadkach i jakie informacje wsparły notowania tej spółki.
- Które spółki mimo hossy na parkiecie zanotowały spadki i jakie wydarzenia przyczyniły się do ich przeceny.