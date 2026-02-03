Nie działają systemy i aplikacje Alior Banku. Utrudniony jest też kontakt z firmą

Klienci Alior Bank mają problem. Bank poinformował, że nie działają aplikacje mobilne ani systemy bankowe. Problemy występują także z infolinią oraz obsługą klientów w placówkach.

Alior Bank podał, że systemy i aplikacje banku są obecnie niedostępne. Dotyczy to m.in. Alior Mobile, Alior Online, Alior Business, Alior Business Mobile oraz BusinessPro.

„Występują trudności w dostarczaniu kodów SMS do autoryzacji transakcji. Kontakt z infolinią i obsługa w placówkach banku również mogą być utrudnione. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu i przywróceniem prawidłowego działania systemów” – wytłumaczył bank we wpisie na Facebooku.

Głównym akcjonariuszem Alior Banku jest PZU (31,9 proc. akcji). Nationale-Nederlanden OFE posiada 9,89 proc., Allianz OFE – 8,83 proc., a Generali OFE – 5,13 proc. akcji. Pozostali akcjonariusze kontrolują łącznie 44,24 proc. udziałów.