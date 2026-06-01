WIG20 niemal cały na czerwono, ale Orlen idzie w górę. Dzień na GPW 1 czerwca 2026 r.

Początek tygodnia przyniósł spadki wśród głównych indeksów warszawskiej giełdy, z wyjątkiem sWIG80. Indeks małych spółek wzrósł bowiem o 0,7 proc.

Tymczasem szeroki WIG spadł o 1,4 proc. i wyniósł 135063 pkt, a WIG20 – o 1,5 proc., osiągając 3631 pkt. Z kolei mWIG40 stracił 1,7 proc.

– Poniedziałkowa sesja na GPW upływa pod znakiem umiarkowanego pogorszenia nastrojów, a obserwowane cofnięcie głównych indeksów ma na razie wyłącznie techniczny charakter. Na rynku widać lekką ostrożność inwestorów, którą częściowo tłumaczy brak rozstrzygnięć w Zatoce Perskiej, co nieco psuje globalny sentyment i sprzyja realizacji zysków – ocenia analityk XTB Mikołaj Sobierajski.

Po południu Iran ogłosił zawieszenie negocjacji z USA. Przeciwwagą dla niepokoju płynącego z Bliskiego Wschodu są solidne fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki.

– Najnowsze wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego okazały się nadzwyczaj optymistyczne. PKB w pierwszym kwartale 2026 r. wzrósł o 3,5 proc. w ujęciu rok do roku oraz o 0,6 proc. w stosunku kwartał do kwartału, udowadniając tym samym, że krajowa gospodarka rozwija się w stabilnym tempie – dodaje ekspert.

Orlen najsilniejszy w czerwonym WIG20

W WIG20 liderem wzrostów został Orlen, notując wzrost o 1,9 proc. Zdaniem Mikołaja Sobierajskiego inwestorów uspokoiło to, iż obciążenie Orlenu w ramach podatku od nadmiarowych zysków zamknie się w kwocie 4 mld zł zamiast wcześniej anonsowanych przez ministerstwo 6 mld zł.

Na skromnym plusie dzień zakończyły też Alior i KGHM, rosnąc po 0,4 proc.

Pozostałe blue chipy odnotowały straty.

Najmocniej potaniały akcje LPP, tracąc 4,7 proc. Niewiele lepiej radziły sobie Dino (–3,1 proc.), i Żabka (–3 proc.). O ponad 2 proc. straciły też notowania PKO BP, CD Projekt, Erste, Pekao, Tauronu, Kruka, Budimexu i Modivo.

Odzież, energia, gry i banki mocno w dół

Wśród indeksów sektorowych najlepiej wypadł WIG-Paliwa (+1,9 proc) za sprawą wyników Orlenu. Poza nim spadków uniknęły WIG-Górnictwo, WIG-Chemia i WIG-Nieruchomości.

Najmocniej spadł za to WIG-Odzież (–3,6 proc.). Wyraźne straty odnotowały też sektory energetyczny i gier komputerowych (po –2,6 proc.), banki (–2,5 proc.) oraz budownictwo (–2 proc.).

Akcje Lubawy urosły o ponad 30 proc.

Na szerokim rynku uwagę zwraca Lubawa, której akcje podrożały w ciągu poniedziałkowej sesji o 31,2 proc. Obroty na jej akcjach należały do najwyższych na całym rynku.

Spółka poinformowała, że konsorcjum, które współtworzy ze spółką zależną Miranda oraz Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej, podpisało z Agencją Uzbrojenia umowę, której przedmiotem jest dostawa „Maskowania i pozoracji dla systemu Wisła II” o wartości 586 mln zł netto.