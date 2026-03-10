Kategoria artykułu: Biznes
Wizy: urzędnicy blokują eksport usług wart 32 mld zł. Ubyło 100 tys. miejsc pracy
Firmy, które świadczą usługi w UE, od czerwca ubiegłego roku nie mogą zatrudniać obcokrajowców z państw trzecich. Tak polski rząd „naprawił” nieszczelny system wizowy. Po raz pierwszy od wejścia Polski do UE w firmach ubyło pracowników, a niektóre się zamykają. Liczą na premiera.
10.03.2026, 16:00
Dotychczas polskie firmy świadczące usługi w UE miały problem z zatrudnianiem osób z krajów trzecich do pracy w Niemczech. Obowiązuje tam dodatkowy wymóg wizowy. Niedawno Komisja Europejska rozpoczęła w tej sprawie postępowanie naruszeniowe. Sprawę do Brukseli zgłosił Europejski Instytut Mobilności Pracy. Teraz reprezentuje polskich przedsiębiorców, którzy mają problem w Polsce. Urzędnicy odmawiają wydawania wiz ich pracownikom z krajów spoza UE. Firmy tracą kontrakty, a zatrudnienie w branży po raz pierwszy od wejścia Polski do UE spadło. Fot. PAP/Marcin Bielecki
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego firmy eksportujące usługi mają problem z zatrudnianiem cudzoziemców.
- Z czego wynika podejście urzędników do wydawania wiz dla osób z państw trzecich, które mają pracować na terenie UE.
- Jak można rozwiązać problem firm.