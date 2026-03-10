Wizy: urzędnicy blokują eksport usług wart 32 mld zł. Ubyło 100 tys. miejsc pracy

Europejski Instytut Mobilności Pracy (ELMI), reprezentujący firmy świadczące za granicą usługi i zatrudniające cudzoziemców spoza UE, liczy już tylko na premiera Donalda Tuska. Instytut wystosował do niego list podpisany przez kilkunastu naukowców i ekspertów prawa europejskiego, w tym profesorów prawa. Prosi o zatrzymanie nieprawidłowej interpretacji przepisów, która dobija biznes. Od czerwca 2025 r. urzędy odmawiają wiz i zezwoleń na pracę osobom z krajów trzecich zatrudnianym przez polskie firmy. Robią tak, jeżeli istnieje przypuszczenie, że będą one wykonywać pracę przy kontraktach realizowanych w innych państwach UE.

Firmy tracą kontrakty

Problem dotyka wielu branż. Masowe odmowy pojawiają się m.in. w branży budowlanej, transporcie, relokacji zakładów przemysłowych, usługach montażowych czy sektorze opieki domowej.

– Nie możemy zapewnić ciągłości kontraktów, tracimy klientów, a nasza przyszłość na rynkach unijnych stanęła pod znakiem zapytania. Ubywa nam kolejnych zleceń. Od zeszłego roku mamy ogromne trudności z pozyskaniem odpowiednich dokumentów dla naszych pracowników, którzy nie są obywatelami Unii. Projekty i naszych pracowników przejmuje konkurencja z zagranicy, która nie ma podobnych problemów. Podatki i składki trafiają do innych krajów – mówi Tomasz Rajski, założyciel firmy Job-Job Services, świadczącej specjalistyczne usługi dla hoteli w wielu krajach UE.

Ogromny problem powstał w branży opiekuńczej.

– W Polsce nie ma wielu osób chętnych do pracy jako opiekun osób starszych – zarówno w kraju, jak i za granicą. Jak mamy zapewnić ciągłość opieki naszym pacjentom, jeśli w związku z blokadą wiz i zezwoleń na pracę stracimy dostęp do prawie połowy naszych kadr? – pyta Ada Zaorska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Opieki Domowej.

– Firmy, które od lat budują silną pozycję Polski na wspólnym rynku UE, od kilku miesięcy nie są w stanie realizować kontraktów za granicą. Wszystko przez niespodziewaną blokadę w polskich urzędach po wprowadzeniu nowych przepisów. Efektem są opóźnienia, zrywane umowy i groźba kar finansowych. W tle są pracownicy polskich firm, wśród których już co czwarty nie ma obywatelstwa UE – dodaje Joanna Robaszkiewicz z biura prasowego Koalicji Polskich Eksporterów Usług.

Pierwszy raz branża się kurczy

W 2025 r. liczba unikalnych pracowników delegowanych do innych krajów UE spadła o 13 proc., czyli o 100 tys. osób. Zmniejszyła się także liczba wydanych zaświadczeń A1, co oznacza, że mniej było delegowań. To pierwszy od 2004 r. sygnał odwrócenia trendu wzrostowego, który wcześniej zatrzymała jedynie pandemia.

– Dotychczas polski eksport usług na rynku unijnym rósł praktycznie co roku. Dzisiejsze dane pokazują odwrócenie tego trendu. Jeśli problem nie zostanie szybko rozwiązany, konsekwencją będą miliardowe straty dla polskiej gospodarki – mówi Stefan Schwarz, prezes ELMI.

Wartość polskiego eksportu usług, które wymagały delegowania pracowników do innych państw UE, wyniosła w 2024 r. prawie 32 mld zł – wynika z danych GUS. ZUS wystawił wtedy 849,5 tys. certyfikatów A1. To dokumenty, które potwierdzają objęcie delegowanych pracowników polskim ustawodawstwem w zakresie ubezpieczeń społecznych. Pracownicy spoza UE stanowili w tej grupie 23,4 proc. delegowanych. Dla porównania: w 2021 r. było to 10 proc.

„Ta dynamika wynika z prostego faktu: polscy eksporterzy usług potrzebują pracowników spoza UE, bo to oni umożliwiają realizację zagranicznych kontraktów wymagających pracowników w zawodach trwale deficytowych na polskim rynku pracy” – czytamy w liście do premiera.

Błąd interpretacji sprzeczny z prawem UE

Według autorów listu źródłem problemu jest interpretacja krajowych przepisów, które obowiązują od czerwca 2025 r. Podstawą odmów jest przepis mówiący o wykonywaniu pracy „na terytorium RP”. ELMI przeprowadziła trzymiesięczne śledztwo, w którym zbadała, jak działają urzędnicy.

– To błąd interpretacyjny. W praktyce nowe przepisy zacierają różnicę między dwoma różnymi pojęciami: dostępem do rynku pracy i wykonywaniem pracy na terytorium RP. Tymczasem zgodnie z prawem unijnym pracownik delegowany przez polskiego pracodawcę nadal pozostaje uczestnikiem polskiego rynku pracy. Jest tak, nawet jeśli czasowo wykonuje usługę w innym państwie UE. A więc w terminologii ustawy pracuje na terytorium RP – wyjaśnia dr Marcin Kiełbasa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Eksperci podkreślają, że postępowanie urzędów jest sprzeczne z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącym delegowania pracowników. Nie jest też zgodne z zasadą pierwszeństwa prawa europejskiego.

Zmian nie będzie?

Rząd nie planuje zmian w polityce migracyjnej. Odrzucił postulaty mające ułatwić zatrudnianie cudzoziemców, które znalazły się w pakiecie propozycji deregulacyjnych.

– Musieliśmy sobie poradzić z setkami nadużyć przy wydawaniu wiz. Dopiero gdy zapanujemy nad tym procesem, odpowiemy na te potrzeby. Zależy nam na mądrej migracji. Kilka resortów zbiera dane dotyczące migracji – powiedział podczas konferencji podsumowującej efekty inicjatywy SprawdzaMy Maciej Berek, minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i przewodniczący rządowego zespołu deregulacyjnego.

Jak sam jednak przyznał, nie ma obecnie daty, kiedy polityka rządu w tej kwestii się zmieni.

– Na razie nie widzę takiej perspektywy. Kwestie bezpieczeństwa są priorytetowe. Rozumiemy potrzeby rynku pracy. Jednak powroty Polaków, pozytywny odbiór Polski w innych krajach mogą wywołać napływ pracowników z innych kierunków niż dotychczas – dodał Maciej Berek.

Jak to zrobić dobrze?

Autorzy listu do premiera podkreślają, że problem można rozwiązać szybko – bez konieczności zmiany ustawy. Apelują do premiera o wydanie pisemnych wytycznych dla administracji publicznej. Miałyby przypomnieć urzędom o obowiązku interpretowania przepisów krajowych w sposób zgodny z prawem UE. Eksperci wskazują, że podobny problem rozwiązano w 2022 r. w tzw. specustawie ukraińskiej. Doprecyzowano wtedy, że wyjazd za granicę w celu wykonywania pracy nie przerywa legalnego pobytu w Polsce.

Warto zaznaczyć, że 30 stycznia br. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie naruszeniowe wobec Niemiec. Dotyczy ono przepisów i praktyki administracyjnej związanych z delegowaniem pracowników, którzy nie są obywatelami państw UE. Berlin wprowadził obowiązek posiadania wizy krajowej Vander Elst przez osoby spoza UE, które legalnie przebywają i są zatrudnione w innym państwie członkowskim, a czasowo wykonują pracę na terytorium Niemiec. KE uznała, że taki wymóg jest sprzeczny z art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu UE, który chroni swobodę świadczenia usług na jednolitym rynku.