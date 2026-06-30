Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Wniosek o odwołanie szefa PIP tuż przed wielką reformą. „Brak racjonalnego uzasadnienia”
Na tydzień przed wejściem w życie reformy Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącej umów cywilnoprawnych marszałek Sejmu wnioskuje o zmiany na najwyższym szczeblu. Tymczasem zaskoczeni rozwojem sytuacji przedsiębiorcy i pracownicy mówią wprost: to niepotrzebne perturbacje kadrowe.
30.06.2026, 05:30
„Marcin Stanecki dał się poznać jako osoba dobrze przygotowana merytorycznie. Nie znajduję też merytorycznych przesłanek, które przemawiałyby za jego odwołaniem”. Fot. PAP/Rafał Guz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego planowane odwołanie szefa Państwowej Inspekcji Pracy wywołuje tak duże kontrowersje.
- Jak zmiana kierownictwa PIP może wpłynąć na wdrażanie reformy dotyczącej umów cywilnoprawnych i nowych obowiązków inspekcji.
- Kim jest Janusz Krasoń i jak oceniana jest jego kandydatura na stanowisko Głównego Inspektora Pracy.