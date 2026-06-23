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23.06.2026 18:14

Zbigniew Derdziuk odwołany z funkcji prezesa ZUS

Od kilku miesięcy odwołania Zbigniewa Derdziuka z funkcji prezesa ZUS domagał się Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa z powodu jednoczesnego zasiadania w radzie nadzorczej spółki Relpol. ZUS uznał te zarzuty za chybione.

Business Insider informuje że w styczniu Zbigniew Derdziuk przestał pojawiać się w ZUS i z powodów zdrowotnych był hospitalizowany. Jego obowiązki pełni Paweł Jaroszek, wiceprezes ZUS.

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- Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej występuje, a właściwie już wystąpiła, do Rady Nadzorczej ZUS o zaopiniowanie nowego kandydata na prezesa. Rada Nadzorcza wydaje opinię, a jak to zrobi, to Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej występuje do premiera o powołanie nowego prezesa - wyjaśnił Liwiusz Laska.

Potwierdził też, że we wniosku do RN wskazano jego kandydaturę na nowego prezesa Zakładu.

Ostatecznie o wyborze prezesa ZUS decyduje premier, który powołuje na to stanowisko na wniosek ministry rodziny.

Zbigniew Derdziuk został prezesem ZUS 30 kwietnia 2024 r. Wcześniej pracował na stanowiskach w biurze zarządu Telewizji Polskiej oraz jako dyrektor gabinetu szefa kancelarii Sejmu. Ma za sobą również pracę w bankowości. Był przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów. W listopadzie 2007 r. Donald Tusk powołał go na stanowisko ministra bez teki, a urząd ten piastował do stycznia 2009 r. Derdziuk był również prezesem ZUS od 2 października 2009 r. do 31 marca 2015 r.

Źródło: PAP, Business Insider

Zbigniew Derdziuk
Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk. Fot. PAP/Radek Pietruszka
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