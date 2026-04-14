PKO BP i Żabka ogłoszą współpracę

PKO BP i Żabka mają w czwartek ogłosić współpracę, która obejmie integrację usług finansowych i zakupowych w aplikacji sieci. Z nieoficjalnych informacji XYZ wynika, że rozwiązanie ma umożliwiać płatności odroczone.

Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń XYZ, PKO BP i Żabka zaprezentują szczegóły współpracy podczas czwartkowej konferencji. Jednym z elementów ma być dostępna w aplikacji Żabki karta powiązana z systemem płatności Visa. Umożliwi ona korzystanie z mechanizmu odroczonych płatności.

W praktyce oznacza to, że klient Żabki będzie mógł realizować zakupy z odroczeniem zapłaty, a finansowanie tych transakcji zapewni PKO BP, które udzieli w ten sposób krótkoterminowego kredytu. Projekt wpisuje się w trend łączenia usług bankowych z codziennymi zakupami w aplikacjach handlowych.

Współpraca z Allegro

Dla PKO BP to kolejne wejście do zewnętrznego ekosystemu cyfrowego. Bank już wcześniej realizował podobną strategię we współpracy z platformą Allegro. W listopadzie 2025 roku ogłoszono strategiczne partnerstwo Allegro i PKO BP oparte na integracji kont klientów obu firm. W ramach współpracy powstała m.in. usługa Allegro Klik, umożliwiająca płatność „jednym kliknięciem”.

System Allegro Klik pozwala klientom PKO BP na szybkie zakupy online, a dodatkowo oferuje cashback do 3 proc. Allegro wskazywało, że klienci banku wydają ok. 25 mld zł rocznie poza jego platformą, co stanowi duży potencjał wzrostu.

PKO BP dysponuje bazą ponad 12 mln klientów detalicznych oraz ponad 640 tys. klientów firmowych. W ramach współpracy z Allegro przewidziano także finansowanie sprzedawców – do 300 tys. zł w pierwszym roku i do 500 tys. zł w kolejnym, po szybkiej cyfrowej weryfikacji.

Jak podkreślał prezes PKO BP Szymon Midera w rozmowie z XYZ, projekty te powstawały przez kilka kwartałów, a ich początkiem była nowa strategia, którą bank ogłosił w październiku 2024 roku. Współpracę z Allegro określił jako „przełomowe, historyczne partnerstwo”.

Usługi zintegrowane z życiem

Celem integracji banku i platform handlowych jest skrócenie procesu płatności oraz uproszczenie dostępu do finansowania dla sprzedawców. W założeniu bank ma być obecny tam, gdzie klient dokonuje codziennych zakupów, a nie tylko w tradycyjnej placówce.

Strategia PKO BP na lata 2025–2027 zakłada rozwój tzw. ekosystemów jako jeden z głównych motorów wzrostu. Bank chce pozyskać 3 mln nowych klientów, budując model, w którym usługi finansowe są zintegrowane z codziennym życiem użytkowników.