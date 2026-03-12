KNF zatwierdziła prospekt Syn2bio. Debiut na GPW planowany około 16 kwietnia

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt spółki Syn2bio, która ma powstać w wyniku podziału notowanego na warszawskiej giełdzie Synektika. Debiut Syn2bio na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowany jest około 16 kwietnia 2026 r.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt spółki Syn2bio, przygotowany w związku z planowanym wydzieleniem ze spółki Synektik działalności związanej z rozwojem kardioznacznika SYN2. Nowa spółka ma przejąć projekt badawczo-rozwojowy dotyczący radiofarmaceutyku przeznaczonego do diagnostyki choroby wieńcowej.

Kolejnym krokiem w procesie podziału będą walne zgromadzenia Synektika i Syn2bio zaplanowane na 19 marca, które mają podjąć uchwały w tej sprawie. Następnie podział musi zostać zarejestrowany przez sąd. Jeśli procedura przebiegnie zgodnie z planem, od połowy kwietnia na GPW będą notowane dwie odrębne spółki – Synektik i Syn2bio.

Prospekt został sporządzony w związku z emisją akcji podziałowych Syn2bio dla obecnych akcjonariuszy Synektika. Akcje zostaną przydzielone w proporcji 1 do 1, co oznacza, że za każdą akcję Synektika posiadaną w dniu referencyjnym inwestor otrzyma jedną akcję Syn2bio. Przydział ma nastąpić automatycznie, bez dodatkowych działań ze strony akcjonariuszy.

Łącznie wyemitowanych zostanie 8 529 129 akcji Syn2bio, czyli tyle, ile wynosi obecnie liczba akcji Synektika. Spółka planuje wyznaczyć dzień referencyjny na 7 kwietnia, a ostatnią sesją, na której będzie można kupić akcje Synektika z prawem udziału w podziale, ma być 1 kwietnia.

Po tej dacie kurs odniesienia akcji Synektika zostanie pomniejszony o wartość wydzielanej działalności, czyli o około 7,73 proc.. Ta wartość będzie jednocześnie kursem odniesienia dla pierwszego notowania akcji Syn2bio na GPW.

Nowa spółka będzie koncentrować się na rozwoju i komercjalizacji kardioznacznika SYN2. Jest to radiofarmaceutyk przeznaczony do badania perfuzji mięśnia sercowego i diagnostyki choroby wieńcowej, który ma potencjał sprzedaży na rynkach międzynarodowych. Syn2bio przejmie od Synektika wyłączne prawa do produkcji i sprzedaży tego znacznika na świecie.

Projekt znajduje się obecnie na zaawansowanym etapie trzeciej fazy badań klinicznych. Po ich zakończeniu możliwe będzie rozpoczęcie procesu rejestracji produktu w Stanach Zjednoczonych i Europie przed odpowiednio amerykańską Agencją Żywności i Leków (FDA) oraz Europejską Agencją Leków (EMA). Synektik ma zapewnić finansowanie dalszych badań przez 12–14 miesięcy po podziale, przekazując na ten cel około 50 mln zł.

Największym potencjalnym rynkiem dla kardioznacznika są Stany Zjednoczone, gdzie rocznie wykonuje się około 7 mln badań perfuzji mięśnia sercowego, a drugim pod względem skali jest rynek europejski. Jednocześnie w dotychczasowej spółce Synektik pozostaną m.in. dystrybucja i serwis systemów chirurgicznych da Vinci, produkcja radiofarmaceutyków oraz rozwój oprogramowania medycznego.