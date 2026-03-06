Kategoria artykułu: Biznes
Zawirowania na rynku paliw. Prezes Unimotu: teraz walka toczy się o każdą baryłkę
Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie Polacy ruszyli na zakupy na stacje benzynowe w obawie przed dalszym wzrostem cen paliw. Udało się jednak uniknąć paniki, dzięki czemu nie doszło do zakłóceń w logistyce na polskim rynku. Eksperci zwiastują dalsze podwyżki cen. Tymczasem sprzedawcy koncentrują się na tym, by zabezpieczyć dostawy paliw na nasz rynek. – Cena jest kwestią wtórną, teraz walka toczy się o każdą baryłkę – podkreśla Adam Sikorski, prezes Unimotu.
06.03.2026, 18:13
Baza paliw w Dębogórzu. PERN pod koniec 2025 r. rozbudował moce magazynowe w tej lokalizacji. Fot.: PERN
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wzrosły ceny ropy od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.
- Jak sytuację na rynku oceniają polskie spółki paliwowe.
- Jak sytuacja przekłada się na ceny paliw na stacjach.