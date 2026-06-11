Kategoria artykułu: Biznes
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Zbrojeniówka przestaje parzyć. Banki przestawiają strategiczną wajchę na sektor obronny
Do niedawna sektor finansowy omijał inwestycje w przemysł obronny szerokim łukiem, zasłaniając się kwestiami ESG. Zmiana realiów geopolitycznych sprawiła jednak, że wspieranie bezpieczeństwa stało się dziś… nowym wymiarem społecznej odpowiedzialności biznesu. I oczywiście okazją do wzrostu biznesu.
– Banki stanęły na wysokości zadania i nie słychać żadnych negatywnych sygnałów ze strony przedsiębiorców w zakresie finansowania kontraktów zbrojeniowych – mówi Adam Pers, wiceprezes mBanku ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Fot. J. Kuźmiński, XYZ.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego instytucje finansowe zmieniły swoje podejście do zbrojeń i uznały obronność za fundament polityki ESG.
- Z jakimi wyzwaniami mierzą się banki obsługujące nowe, duże kontrakty zbrojeniowe.
- Z jakiego powodu branża apeluje o zmniejszenie wag ryzyka dla projektów zbrojeniowych.