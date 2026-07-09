Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Zbudowali biznes, sprzedali go i wspierają kolejne. Inne podejście do finansowania startupów
Finansowanie startupów technologicznych może odbywać się na wiele sposobów. Z jednej strony przez fundusze inwestycyjne, z drugiej przez przedsiębiorców z rynku. Remotly zainteresowali się założyciele GIAP, którzy na koncie mają np. sprzedaż swojej spółki Nefeni grupie Symfonia.
09.07.2026, 05:30
Tomasz Maćkowiak i Sławomir Hemerling-Kowalczyk, zarządzający GIAP, pozostają otwarci na odpowiednie okazje inwestycyjne w startupy, którym – obok kapitału – mogą zaoferować także własne doświadczenie i wsparcie biznesowe. Fot. materiały prasowe GIAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak GIAP wybiera startupy, w które inwestuje.
- Remotly ma ambicję konkurować na globalnym rynku zdalnego wsparcia. Co dostrzegli w spółce inwestorzy z GIAP.
- Jak założyciele GIAP wspierają rozwój technologicznych startupów.