Zmiana szefa w IAI po miliardowej transakcji. Montagu wdraża plan w gigancie e-commerce

Kupić biznes, zwiększyć wartość, sprzedać i zwrócić z nadwyżką pieniądze inwestorom – to cel działania funduszy private equity. Czasem współpracują z założycielami i wspólnie szukają nowego właściciela po określonym czasie.

Zazwyczaj jednak „profesjonalizują” zarząd, wprowadzając menedżerów z rynku. A nowy inwestor – szczególnie gdy zostaje nim kolejny fundusz – obsadza kluczowe stanowiska na nowo. Dostosowuje kompetencje i doświadczenie do kolejnego etapu rozwoju organizacji.

Ten drugi scenariusz zrealizował się w grupie IAI – dostawcy m.in. oprogramowania IdoSell do prowadzenia sklepu internetowego. Z informacji XYZ wynika, że Montagu Private Equity ustalił z Michałem Paschalisem-Jakubowiczem zmianę na stanowisku prezesa. Nowy szef ma zostać ogłoszony w najbliższych miesiącach. Szerszy zespół zarządzający jest już na miejscu i koordynuje opracowanie i wdrażanie nowej strategii. Fundusz nie komentuje ustaleń redakcji.

Pionier e-commerce wyrósł na konsolidatora branży

Paweł Fornalski i Sebastian Muliński założyli IAI w 2000 r. – tworzyli e-sklepy długo przed tym, gdy ten kanał stał się dla sprzedawców oczywisty. Dziewięć lat później wprowadzili spółkę na tzw. małą giełdę, czyli NewConnect. Wówczas oferowali już oprogramowanie dla branży e-commerce w modelu abonamentowym (SaaS). W 2010 r. stworzyli IdoBooking – system do zarządzania internetowymi rezerwacjami hotelowym.

W 2018 r. MCI Capital – największy fundusz technologiczny private equity w regionie – kupił 51 proc. akcji przy wycenie prawie 300 mln zł. W kolejnych latach wsparł rozszerzenie oferty o obsługę płatności (IdoPay) oraz logistyczne usługi brokerskie i reklamowe, a także zrealizowanie dwóch przejęć.

W połowie 2021 r. IAI przejął swojego węgierskiego odpowiednika, lidera lokalnego rynku: Shoprenter. Za 51 proc. udziałów zapłacił 20,7 mln zł. Natomiast w grudniu 2023 r. kupił 54 proc. udziałów w AtomStore – polskim dostawcy platformy dla dużych e-sklepów – za 16 mln zł.

Technologiczny gigant przyniósł MCI rekord

W latach 2018-2025 spółka zwiększyła przychody prawie sześciokrotnie do ok. 300 mln zł. Oznacza to tempo wzrostu średnio 29 proc. rocznie. Zysk EBITDA wyniósł w ubiegłym roku ok. 90 mln zł, a GMV (wartość transakcji sprzedawców korzystających z platformy) 23 mld zł. Był największym dostawcą technologii dla e-commerce do czasu dołączenia Shopera (skupionego na mniejszych e-sklepach) do grupy cyber_Folks, która następnie połączyła siły z PrestaShopem i Syliusem.

– W czasie mojej pracy w IAI znacząco poprawiliśmy wyniki finansowe. Nie mogę ujawniać szczegółów wykraczających poza zakomunikowane dane, ale zapewniam, że pozytywny trend jest podtrzymywany. Równie istotne było przeprowadzenie transformacji firmy od strony zarządzania i procesów. Najlepszym dowodem skuteczności tych działań jest decyzja Montagu Private Equity o zainwestowaniu w IAI – to fundusz angażujący się wyłącznie w biznesy o znaczącej skali i dojrzałości – komentuje Michał Paschalis-Jakubowicz.

MCI sfinalizował sprzedaż IAI globalnemu inwestorowi w marcu 2026 r. Wartość transakcji przekroczyła 1 mld zł, a do funduszu wpłynęło ok. 470,5 mln zł netto. Oznaczało to ponadczterokrotny zwrot z zainwestowanego kapitału. Pod względem zysku to dla niego rekordowa inwestycja.

Warto wiedzieć Globalny inwestor po raz drugi w Polsce Montagu Private Equity to jeden z największych funduszy inwestujących kiedykolwiek w Polsce. Zarządza aktywami przekraczającymi 15 mld euro (ok. 64 mld zł po bieżącym kursie). Ma pięć biur w USA i Europie zatrudniających ok. 150 specjalistów. Interesują go firmy wartości od 200 mln euro do 1 mld euro z różnych branż. Priorytetowo traktuje sektor finansowy, ochronę zdrowia, krytyczne dane, cyfrową infrastrukturę oraz edukację. Grupa IAI to dla niego drugi projekt w naszym kraju i to po latach przerwy. W 2011 r. odkupił od TP/Orange za 1,7 mld zł Emitela. Czołowego operatora naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej trzymał w portfelu przez ponad dwa lata. Z końcem 2013 r. spółkę przejęły fundusze zarządzane przez Alinda Capital Partners. Była to wówczas największa transakcja w wykonaniu private quity w historii Polski. Jej wartość – nieujawniona – była szacowana nawet na ponad 3 mld zł. XYZ

Sukces w IAI po sukcesie w Oktawave

Prezesem IAI był od początku do marca 2022 r. Paweł Fornalski, aż przeszedł do rady nadzorczej. Zastąpił go na ponad rok Jarosław Mikos, który później został prezesem grupy WeNet, a następnie Comarchu. Michał Paschalis-Jakubowicz był prezesem od kwietnia 2023 r. do czerwca 2026 r. Od tego czasu pełni funkcję doradcy wdrażającego nowe kierownictwo.

Menedżer spędził najwięcej czasu – ponad siedem lat – w Orange Polska. Najpierw był dyrektorem marketingu, a w latach 2013-2016 także członkiem zarządu. W 2018 r. został prezesem Oktawave z zadaniem transformacji firmy wymagającej głębokich zmian i przygotowania jej do znalezienia inwestora. Chmurowy biznes przejęła w 2022 r. od grupy K2 – której wiceprezesem był w latach 2020-2023 Michał Paschalis-Jakubowicz – Netia za 33,7 mln zł.

– Dobrze wspominam ponad trzy lata współpracy w grupie K2. Michał ma wybitny umysł strategiczny, a jednocześnie nie ma problemu z tym, by zakasać rękawy i wziąć się za wdrożenie. W takiej organizacji jak wówczas K2 to było absolutnie niezbędne. Michał ewidentnie jest współautorem sukcesu sprzedaży Oktawawe do Netii. Śledziłem z życzliwością jego karierę w IAI i sądzę, że była udana. Po raz kolejny dowiódł, że potrafi nie tylko rozwinąć firmę, ale też doprowadzić do transakcji. A to wcale nie jest takie oczywiste – mówi Paweł Wujec, prezes grupy K2 w latach 2020-23.

Menedżer od transformacji

Michał Paschalis-Jakubowicz ma więc za sobą drugi w karierze projekt całościowego przygotowania spółki do znalezienia inwestora. Zupełnie inny od pierwszego.

– Oktawave działał w nieporównywalnie mniejszej skali. Konieczne było sprofesjonalizowanie relatywnie niewielkiej firmy i nakreślenie strategii podkreślającej jej atuty dla branżowego, strategicznego inwestora. IAI wyróżniało się natomiast nie tylko wartością transakcji i złożonością procesu, ale przede wszystkim charakterem transformacji. Spółka długo była kierowana przez założycieli, którzy pozostali zaangażowani również po przejściu do rady nadzorczej. Z mojej perspektywy było to szczególnie ciekawe doświadczenie – komentuje Michał Paschalis-Jakubowicz.

Podkreśla, że przeszedł drogę od typowej kariery konsultingowej i korporacyjnej – w Wirtualnej Polsce, Kearney i Orange Polska – po spółkę portfelową funduszu private equity.

– Gdy doświadczy się już sprawczości, tempa zmian i specyfiki takich projektów transformacyjnych, chce się je kontynuować. W Polsce nie ma ich jeszcze wiele, ale będzie coraz więcej. To konsekwencja m.in. rosnącej gotowości założycieli do przekazywania sterów oraz istotnych zmian wymuszanych rozwojem technologii, w tym sztucznej inteligencji. Dla osób z takim doświadczeniem nadchodzi więc ciekawy czas na rynku. Mogę tylko powtórzyć za moim poprzednikiem w IAI, Jarkiem Mikosem: życie nie znosi próżni – mówi Michał Paschalis-Jakubowicz.

Miniwywiad Możliwe kierunki czołowego dostawcy dla e-commerce XYZ: IAI to jeden z pionierów polskiego rynku e-commerce. Czy w ostatnim czasie wyraźnie zmienił profil? Natalia Wardejn, partner w GCG Partners: W ostatnich latach IAI konsekwentnie ewoluowało. Z platformy do budowy sklepów internetowych zmieniało się w kierunku rozbudowanej infrastruktury e-commerce dla średnich i większych detalistów prowadzących sprzedaż wielokanałową – często międzynarodową. Strategia firmy wyraźnie koncentruje się na klientach o większej skali działalności. Oczekują nie tylko platformy sprzedażowej, ale kompleksowego zaplecza operacyjnego. Po przejęciu AtomStore grupa istotnie wzmocniła kompetencje w obszarze B2B. Odpowiedziała w ten sposób na rosnące zapotrzebowanie producentów i dystrybutorów na cyfryzację sprzedaży. To segment, który wciąż ma duży potencjał wzrostu i pozostaje mniej nasycony niż rynek B2C. Co może się zmienić po zmianie właściciela? Przejście pod skrzydła międzynarodowego funduszu, jakim jest Montagu, oznacza zwykle kolejny etap profesjonalizacji i skalowania organizacji. Fundusze tej klasy mają bardzo duże ambicje wzrostowe. Wnoszą nie tylko kapitał, ale również sprawdzony know-how zwiększania wartości, wyspecjalizowane zespoły operacyjne oraz dostęp do międzynarodowych ekspertów funkcjonalnych. Można więc oczekiwać przyspieszenia realizacji kluczowych dźwigni wzrostu: od rozwoju produktu i ekspansji zagranicznej po budowę organizacji gotowej do dalszego skalowania. Naturalnym elementem tej strategii mogą być również M&A [fuzje i przejęcia – red.]. W praktyce jednak liczba atrakcyjnych celów na rynku platform e-commerce jest ograniczona, a każda transakcja wymaga indywidualnej oceny. Wartość tych firm i opłacalność akwizycji wynika bowiem nie tylko z technologii, ale także z lokalnego ekosystemu integracji i partnerstw. Dlatego ich integracja po przejęciu jest wyraźnie bardziej wymagająca niż w wielu innych segmentach rynku oprogramowania. Co dalej? W dłuższej perspektywie najciekawszym kierunkiem będzie jednak przygotowanie platform, w tym IAI, pod agentic commerce. Agenci AI stopniowo przejmują kolejne etapy procesu zakupowego: od wyszukiwania produktów, przez ich porównanie, aż po finalizację zakupu. Oznacza to, że platformy e-commerce będą musiały dostarczyć nie tylko dobry interfejs dla klienta, ale również odpowiednio ustrukturyzowane katalogi produktów oraz infrastrukturę umożliwiającą agentom bezpieczne przeprowadzenie transakcji. Shopify rozwija już Shopify Catalog i Agentic Storefronts. Buduje w ten sposób infrastrukturę, która pozwala agentom AI odkrywać produkty i prowadzić użytkownika do zakupu. Spodziewam się, że również IdoSell będzie rozwijać rozwiązania w tym kierunku, wykorzystując swoją silną pozycję w obszarze back-office i integracji operacyjnych. W perspektywie kilku lat platformy będą konkurować nie tylko o sprzedawców. Rywalizacja będzie dotyczyć również stworzenia preferowanej infrastruktury dla agentów AI.