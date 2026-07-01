Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Zmiana szefa w IAI po miliardowej transakcji. Montagu wdraża plan w gigancie e-commerce
Michał Paschalis-Jakubowicz przekazuje ster w kluczowym polskim dostawcy technologii dla sklepów internetowych – dowiedział się XYZ. To konsekwencja niedawnej sprzedaży spółki przez MCI w rekordowej dla siebie transakcji. Inwestorem został dawny właściciel Emitela.
01.07.2026, 18:11
Michał Paschalis-Jakubowicz przygotował do znalezienia inwestora już drugą firmę. W grupie IAI, po ponad trzech latach prezesury, pełni już tylko rolę doradcy. Fot. materiały prasowe/IAI
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmieniła się grupa IAI w okresie kierownictwa Michała Paschalisa-Jakubowicza.
- Jak ten okres podsumowuje menedżer i jaki ma plan.
- Jakich zmian w IAI pod skrzydłami funduszu Montagu spodziewa się ekspertka.