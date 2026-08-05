100 tys. dolarów za posty Donalda Trumpa. Fundusze już płacą
Donald Trump stworzył subskrypcję gwarantującą szybszy dostęp do jego postów w mediach społecznościowych. Cena to 100 tys. dolarów miesięcznie, a mimo to chętnych nie brakuje. Zainteresowane są fundusze, które opierają inwestycje na wpisach prezydenta USA.
05.08.2026, 03:27
Donald Trump ma na platformie Truth Social około 13 mln obserwujących. Jest więc najpopularniejszym użytkownikiem stworzonego przez siebie medium. Duży posłuch mają też jego synowie i JD Vance, wiceprezydent USA. Fot. Win McNamee/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego fundusze są gotowe płacić ponad milion dolarów rocznie za przewagę liczoną w milisekundach.
- W jaki sposób algorytmy analizują wpisy Donalda Trumpa i automatycznie podejmują decyzje inwestycyjne.
- Dlaczego nowa usługa Trumpa wywołała polityczne kontrowersje i może doprowadzić do zmian w amerykańskim prawie.