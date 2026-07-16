Ruszył pierwszy ETF dla fanów sportu. Sprawdź, jakie kluby ma w portfelu
Inwestowanie w sport przestaje być domeną dużych funduszy. Nowy ETF daje inwestorom indywidualnym dostęp do akcji klubów, lig i firm związanych z branżą sportową. Sprawdzamy, jaką cieszy się popularnością i w co lokuje kapitał.
16.07.2026, 04:30
Większość swoich pieniędzy fundusz GOLS inwestuje w amerykańskie kluby, ligi i spółki. Ma jednak w portfelu kilkanaście europejskich klubów piłkarskich. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak działa pierwszy na świecie ETF inwestujący wyłącznie w branżę sportową.
- Jakie kluby, ligi i spółki tworzą portfel funduszu GOLS.
- Dlaczego fundusz stawia na aktywne zarządzanie i szeroką dywersyfikację inwestycji.