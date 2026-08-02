Klub z zaplecza Premier League ma nowego inwestora. Trump uratował go przed więzieniem
Bolton Wanderers mają nowego inwestora. Do akcjonariatu klubu z zaplecza Premier League dołączył Tim Leiweke. To znany amerykański biznesmen, któremu raptem rok temu groziło 10 lat więzienia. Zupełnie niespodziewanie został jednak ułaskawiony przez Donalda Trumpa.
02.08.2026, 05:30
Tim Leiweke dopiero w tym roku zaczął inwestować w piłkę nożną. W swoim życiu miał z tym sportem styczność tylko jako prezes MLS&E, firmy zarządzającej Toronto FC w MLS. Fot. Bruce Bennett/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Tim Leiweke mógł zostać inwestorem Bolton Wanderers dopiero po ułaskawieniu przez Donalda Trumpa.
- Jak wyglądała sprawa karna, która jeszcze rok temu groziła amerykańskiemu biznesmenowi.
- Dlaczego Bolton Wanderers potrzebowali nowego inwestora mimo awansu do EFL Championship.