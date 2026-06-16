Akcje Allegro mocno w górę, WIG20 odbija. Dzień na GPW 16 czerwca 2026 r.

Wtorek przyniósł mocne wzrosty na warszawskiej giełdzie. Indeks WIG20 wzrósł o 1,8 proc. do 3738 pkt, a szeroki WIG – o 1,5 proc. do 139 571 pkt. Tymczasem mWIG40 zyskał 0,5 proc., a sWIG80 – 1,2 proc.

Wzrosty przychodzą po poniedziałkowych spadkach, do których doszło mimo informacji o osiągnięciu porozumienia przez Stany Zjednoczone i Iran.

– Głównym impulsem dla dzisiejszego odbicia jest informacja o ogłoszonym wczoraj rano 60-dniowym zawieszeniu broni, która została odebrana przez rynki jako krok w kierunku deeskalacji napięć geopolitycznych. Naturalną konsekwencją była poprawa apetytu na ryzyko oraz spadek obaw – mówi analityk XTB Mikołaj Sobierajski.

Akcje Allegro rosną najmocniej w WIG20

W WIG20 tylko trzy spółki zamknęły sesję na minusie. Najmocniej, bo o 4,2 proc., spadło LPP. Kurs spółki rósł od końca marca do drugiej połowy kwietnia, a od tego czasu wyraźnie poszedł w dół.

Na wartości straciły też Tauron (–3,6 proc.), i PGE (–2,6 proc.) oraz Kruk (–0,4 proc.). Pozostałe blue chipy zyskały we wtorek na wartości.

Po przeciwnej stronie indeksu znalazło się Allegro, które wzrosło o 7,8 proc. Zgodnie z informacjami Bloomberga, fundusz Permira chce sprzedaż około 131 mln akcji Allegro za 33,6 zł. Po wtorkowym wzroście kosztują one 37,53 zł.

Mocne wzrosty zaliczyły też Modivo (5,2 proc.), Budimex (5 proc.) i Alior (3,6 proc.). O ponad 2 proc. podrożały także papiery mBanku, PKO BP i PZU.

Budownictwo najlepsze, mocny dzień banków

Wśród indeksów sektorowych najgorszy okazał się ciągnięty w dół przez LPP WIG-Odzież, który spadł o 2,6 proc. Wyraźnie stracił także sektor energetyczny – o 1,6 proc.

Najmocniejszy był za to indeks WIG-Budownictwo, który wzrósł o 3,3 proc. Z kolei sektor bankowy zyskał 2,4 proc.

GPW korzysta na zmianie sentymentu

– Zachowujemy się znacznie lepiej niż otoczenie, co cementuje pozycję WIG20 na liście najsilniejszych indeksów na świecie w tym roku. Jest to o tyle imponujące, że w Polsce mamy zerową ekspozycję na sektor półprzewodnikowy, który jest podstawą tego, co się dzieje dobrego w otoczeniu zewnętrznym – ocenia Kamil Cisowski, zarządzający w Opoka TFI.

Według eksperta polskiej giełdzie pomaga pozytywna zmiana sentymentu do banków.

– Ostatnia podwyżka stóp w strefie euro – którą ja sam oceniam negatywnie i wydaje mi się, że okaże się zbędna – wpłynęła na to, że akcje banków w Europie w ostatnim czasie drożały i my też z tego korzystamy. Sektor bankowy jest dzisiaj trochę silniejszy niż WIG20. W tym momencie wydaje nam się, że te wyceny banków są już wymagające. Jak patrzymy na polskie banki, to jesteśmy lekko zaskoczeni, bo wydają nam się po prostu drogie – tłumaczy.

Jak podkreśla, sentyment poprawia się na rynkach akcyjnych na świecie.

– Nie jesteśmy optymistami, natomiast widać, że gdzieś ten obraz rynków na świecie zaczął się poprawiać. Zobaczymy, jaki będzie ciąg dalszy. Treść porozumienia między USA a Iranem dalej jest nieznana. Do tego dochodzi kwestia [...] Zatem istnieją ryzyka, że ten pokój, który ogłosił prezydent Trump, niekoniecznie może rzeczywiście mieć miejsce – kwituje.

– Poprawa nastrojów jest wyraźna, jednak trudno jeszcze mówić o całkowitym wyeliminowaniu ryzyka – zgadza się Mikołaj Sobierajski.