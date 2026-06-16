Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje Allegro mocno w górę, WIG20 odbija. Dzień na GPW 16 czerwca 2026 r.
Wtorkowa sesja na GPW przyniosła wyraźne odbicie po poniedziałkowych spadkach. WIG20 wzrósł najmocniej spośród głównych indeksów, a Allegro zyskało prawie 8 proc. Eksperci ostrzegają jednak, że poprawa sentymentu może być przejściowa. Kluczowy będzie rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
Fot. John Guillemin/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądała sesja na GPW w poniedziałek 16 czerwca 2026 r.
- Co wpływa na sytuację na warszawskiej giełdzie.
- Kto był liderem wzrostu w WIG20, a której spółce najmocniej spadły notowania.