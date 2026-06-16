Lumina Metals inwestuje w wydobycie miedzi ze złóż w Polsce. Premier Tusk: możemy stać się „dominatorem"

Lumina Metals stara się o koncesję wydobywczą dla złoża miedzi Nowa Sól. Kanadyjska spółka we wtorek weszła na warszawską giełdę, po kwietniowym debiucie w Toronto. Jak wskazał premier Donald Tusk, inwestycja zwiększa szanse nie tylko województwa lubuskiego, ale także Polski jako elementu łańcucha dostaw dla państw europejskich i NATO.

Szef rządu wziął udział w wydarzeniu „Polska inwestuje” w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych. Zapowiedział też, że jeszcze we wtorek podpisze rekomendacje dla polskich spółek dotyczące tzw. local content w inwestycjach.

Lumina Metals debiutuje na GPW. Premier chwali inwestycję

W wydarzeniu towarzyszącym debiutowi kanadyjskiej spółki wydobywczej wzięli udział premier Donald Tusk, minister finansów Andrzej Domański oraz ambasadorka Kanady Catherine Godin. Szef rządu przekonywał, że inwestycje takie jak wejście Lumina Metals na polski rynek wydobywczy są dowodem zaufania do polskiej gospodarki.

– Źródłem mojego optymizmu jest fakt, że polska giełda jest jednym z kluczowych obrazów Polski i jej gospodarki. Że Polska staje się z miesiąca na miesiąc coraz atrakcyjniejszym miejscem inwestowania. Doceniają to inwestorzy zagraniczni i krajowi (…). Słowem kluczem jest oczywiście zaufanie. Ludzie, państwa i firmy inwestują w tych miejscach, które budzą zaufanie. To nasz największy sukces, że jesteśmy postrzegani w Europie i na świecie jako miejsce bezpieczne, warte inwestowania, gdzie myślenie wieloletnie to nie jest abstrakcja – powiedział premier.

Uruchomienie przez Lumina Metals kopalni miedzi w Nowej Soli będzie dużą szansą zarówno dla województwa lubuskiego, jak i dla całego kraju – wskazał Tusk.

– Mówimy o radykalnym zwiększeniu wydobycia miedzi i srebra. Każdy, kto chociaż trochę zna się na tym, co jest potrzebne dla najnowocześniejszych technologii, wie, że są to tego typu metale. Po konsultacjach z najważniejszym aktorem na tym rynku, jakim z naszego punktu widzenia jest KGHM, czyli nasza największa firma wydobywcza, doszliśmy do wniosku, że to zwiększa szanse nie tylko województwa lubuskiego, ale także Polski jako elementu łańcucha dostaw do państw europejskich i państw NATO – mówił premier.

Rząd chce, by inwestorzy angażowali się społecznie

Premier powiedział, że dzięki tej inwestycji Polska może stać się „jednym z dominatorów na rynku miedzi”. Dodał, że Lumina Metals jest gotowa zainwestować w Polsce ponad 20 mld zł. Wydobycie miedzi w województwie lubuskim ma być inwestycją na kilkadziesiąt lat. Projekt obejmuje także powołanie funduszu wspierającego lubuską młodzież.

Lumina Metals jest gotowa zainwestować w Polsce ponad 20 mld zł. Wydobycie miedzi w województwie lubuskim ma być inwestycją na kilkadziesiąt lat. Projekt obejmuje także powołanie funduszu wspierającego lubuską młodzież.

– Bardzo spodobała mi się propozycja, by inwestor pomyślał także o aspekcie społecznym. Stąd idea lubuskiego Funduszu Młodego Pokolenia (…). Wszyscy, którzy będą przed 18. rokiem życia wtedy, kiedy kopalnia w Nowej Soli ruszy, będą uczestnikami tego funduszu – podał szef rządu.

Tusk wskazał, że do podobnego podejścia – uwzględniającego wspieranie lokalnych społeczności – rząd będzie nakłaniał także innych inwestorów. Jak dodał, udział społeczności w benefitach z inwestycji zagranicznych „koresponduje z ideą repolonizacji” gospodarki, która przyświeca jego gabinetowi.

Rekomendacje dla spółek w sprawie local content na finiszu

– Nieprzypadkowo dzisiaj zakończymy proces budowania rekomendacji związanych z local content dla polskich spółek i firm. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun właśnie zameldował mi zakończenie prac – powiedział premier.

Jak zapowiedział, zestaw rekomendacji zostanie przez niego podpisany podczas wtorkowego posiedzenia rządu. Premier zapowiedział przygotowanie takich rekomendacji podczas konferencji w kwietniu 2026 r. Zaprezentowano wtedy także definicję tego pojęcia. Podczas konferencji na GPW Tusk wskazał, że inwestycje takie jak projekt Lumina Metals pokazują, iż zagraniczni inwestorzy nie zniechęcili się tym podejściem.

Premier wylicza wielkie inwestycje w Polsce

Podczas swojego wystąpienia premier wyliczył także inne inwestycje zagraniczne w Polsce w ostatnim czasie. Wymienił m. in. współpracę EMP z Foxconnem. Mówił także o decyzji amerykańskiego koncernu Pratt & Whitney o rozbudowie zakładu w Polsce.

Premier wymienił także plany koreańskiego producenta opon Kumho dotyczące budowy fabryki w Polsce, otwartą przez Daikin fabrykę pomp ciepła w Łodzi, fabrykę BSH otwartą w 2026 r., Digital Hub Toyoty we Wrocławiu, planowane w Polsce centrum serwisowe Ryanair oraz inwestycję Corning w Strykowie. Wskazał również na przejęcie przez Lyten fabryki Northvolt w Gdańsku.

Warto wiedzieć Lumina Metals z mocnym debiutem na GPW Kurs akcji Lumina Metals na wtorkowym otwarciu wzrósł o 19,05 proc., do 35,5 zł. Spółka debiutuje na GPW w formule dual listingu. Wcześniej, w kwietniu, przeprowadziła ofertę publiczną w Kanadzie i weszła na giełdę w Toronto. Pozyskane pieniądze mają wspierać m.in. projekt kopalni miedzi w Nowej Soli. Analitycy Trigon DM w raporcie z 15 czerwca wydali rekomendację „kupuj” dla akcji Lumina Metals, z ceną docelową 16 dolarów kanadyjskich, co oznacza potencjał wzrostu o 44 proc. Ich zdaniem „Polska może dysponować jedną z najbardziej strategicznych, niezagospodarowanych dotąd okazji miedziowo-srebrowych w Europie”. Oferta publiczna spółki obejmowała nową emisję akcji o wartości 312,5 mln dolarów kanadyjskich, czyli około 833 mln zł, oraz sprzedaż istniejących akcji o wartości 93,7 mln dolarów kanadyjskich, czyli około 250 mln zł. Uwzględniała także opcję nadprzydziału. Łączna wartość oferty wyniosła 421,2 mln dolarów kanadyjskich, czyli około 1,12 mld zł.

Foxconn zainwestuje nie tylko w Jaworznie?

Premier Donald Tusk mówił także o współpracy Foxconnu – tajwańskiego koncernu technologicznego – z ElectroMobility Poland. Foxconn i EMP mają budować hub elektromoblilności w Jaworznie. Rozmowy w tej sprawie mają zostać sfinalizowane „po wakacjach". Produkcja motoryzacyjna ma obejmować najprawdopodobniej trzy modele średniej wielkości samochodów typu SUV – podał premier.

Ale tajwański gigant technologiczny zainwestuje nie tylko w fabrykę aut. Jak wskazał premier, współpraca z tajwańską firmą ma mieć jeszcze szerszy zakres.

– Z Foxconnem pracujemy też nad fabryką półprzewodników. Sfinalizowaliśmy całą skomplikowaną procedurę. Pamiętacie państwo, duża firma amerykańska (Intel – red.) wycofała się z takiego projektu. Podjęliśmy rozmowy z partnerami, którzy byli zainteresowani także tym miejscem, w które my zainwestowaliśmy już pieniądze, i będziemy mieli tam na Dolnym Śląsku fabrykę półprzewodników we współpracy z tym samym tajwańskim partnerem. A więc samochody i półprzewodniki – podał premier Tusk.

Domański: potrzebujemy dodatkowego impulsu

Podczas wydarzenia głos zabrał także minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Wskazał, że Polska potrzebuje dodatkowego impulsu, aby przyciągnąć więcej podobnych inwestycji zagranicznych. W tym celu rząd zamierza realizować kilka programów.

Pierwszym ma być nowy program grantowy wspierający inwestycje technologiczne. Minister wymienił także wsparcie dla inwestycji w czyste technologie, wzmocnienie Polskiej Strefy Inwestycji i KUKE oraz wsparcie dla startupów z potencjałem skalowalności.

Domański zapowiedział również, że rząd zamierza „kolejnymi instrumentami wzmacniać polską giełdę”. Jednym z nich mają być Osobiste Konta Inwestycyjne. Projektem zajmuje się obecnie parlament. Rząd celuje w uruchomienie OKI na początku 2027 r.

Polska gospodarka prze do przodu. To moment na inwestycje

Minister mówił także o konieczności inwestowania w rozwój gospodarczy. Wskazał, że celem rządu jest, by Polska w najbliższej dekadzie stała się jedną z trzech najsilniejszych gospodarek UE. Obecnie jest szóstą co do wielkości gospodarką Wspólnoty.

– Spotykamy się w dosyć wyjątkowym momencie dla światowej gospodarki. Wstępne porozumienie między USA a Iranem sprawiło, że ceny ropy zanurkowały. Giełdy i rynki obligacji zareagowały wzrostami. Ale dobra koniunktura sama w sobie nie buduje przyszłości. Historia pokazuje jasno, że są kraje, które ją wykorzystują do dokonania kolejnego skoku – wskazał minister.

Jak dodał, silniki wzrostu gospodarczego należy budować wtedy, gdy gospodarka jest w dobrej kondycji. Dla Polski, będącej liderem wzrostu gospodarczego w UE, jest to więc dobry moment na podjęcie takich działań.

– Trzeba wtedy budować fundamenty rozwoju na dekady. Nie możemy spocząć na laurach. My ten proces rozpoczęliśmy od potężnego wysiłku deregulacyjnego, wspólnie ze stroną przedsiębiorców – powiedział Andrzej Domański.