Kategorie artykułu: Biznes Newsy Polityka
Lumina Metals inwestuje w wydobycie miedzi ze złóż w Polsce. Premier Tusk: możemy stać się „dominatorem"
Kanadyjska spółka Lumina Metals zadebiutowała we wtorek na warszawskiej giełdzie. Firma chce wydobywać miedź i srebro w lubuskim. Dzięki tej inwestycji Polska może stać się „jednym z dominatorów na rynku miedzi" – stwierdził premier Donald Tusk.
16.06.2026, 11:47
Premier Donald Tusk wziął udział w wydarzeniu „Polska inwestuje" na GPW. Jak wskazał, pretekstem do niego był debiut na giełdzie kanadyjskiej spółki Lumina Metals. Chce ona zainwestować w wydobycie miedzi w województwie lubuskim. „Polska z dnia na dzień staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem do inwestowania" – mówił na GPW premier. Fot. Albert Zawada/PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co ogłosili premier Donald Tusk i minister Andrzej Domański podczas wydarzenia „Polska inwestuje” na GPW.
- Jakie są szczegóły planowanej inwestycji Lumina Metals w Polsce.
- Jak przebiegał debiut Lumina Metals na GPW.