Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Na GPW spadki mimo porozumienia USA-Iran. Akcje Orlenu mocno w dół. Notowania 15 czerwca 2026 r.
Pomimo porannego optymizmu spowodowanego informacjami z Bliskiego Wschodu, warszawska giełda zakończyła poniedziałkową sesję spadkami. W ślad za ropą mocno spadły akcje Orlenu, za to liderem w WIG20 został KGHM. Tymczasem analitycy starają się przewidzieć, jaki będzie efekt porozumienia USA-Iran.
Chociaż w poniedziałek na otwarciu na GPW było widać wyraźne wzrosty, to z czasem zmalały, aż w końcu zamieniły się w spadki. Fot. PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądała sesja na GPW w poniedziałek 15 czerwca 2026 r.
- Co wpływa na sytuację na warszawskiej giełdzie.
- Kto był liderem wzrostu w WIG20, a której spółce najmocniej spadły notowania.