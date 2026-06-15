Na GPW spadki mimo porozumienia USA-Iran. Akcje Orlenu mocno w dół. Notowania 15 czerwca 2026 r.

Początek tygodnia przyniósł spadki wśród głównych indeksów warszawskiej giełdy. WIG20 zakończył poniedziałkową sesję ze spadkiem o 1,1 proc. do 3 672 pkt, podczas gdy szeroki WIG spadł o 0,9 proc. i wyniósł 137 510 pkt.

Z kolei mWIG40 stracił 0,3 proc., a sWIG80 – 1,2 proc.

Spadki mimo doniesień o porozumieniu USA-Iran

W pierwszych godzinach sesji na GPW widać było wyraźne wzrosty, czego powodem były pozytywne informacje ws. zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Donald Trump ogłosił, że USA i Iran uzgodniły wstępne porozumienie pokojowe.

– Reakcja rynku była zgodna z logiką obniżenia premii za ryzyko: ceny ropy spadły, a nastroje na giełdach poprawiły się. Inwestorzy uznali, że porozumienie zmniejsza prawdopodobieństwo gwałtownego niedoboru ropy i gazu oraz kolejnej fali wzrostu cen energii – tłumaczy Krzysztof Kamiński z OANDA TMS.

Potem, w miarę upływu godzin, zwyżki były coraz mniejsze, aż w końcu zamieniły się w spadki.

Akcje Orlenu w dół, KGHM najlepszy w WIG20

Straty najmocniej odczuł Orlen, którego akcje poszły w dół o 7,4 proc. To efekt mocnych spadków cen ropy, przekraczających 5 proc.

Wyraźnie zniżkowały także LPP (–4,1 proc.).

Z kolei najmocniej – o 4,6 proc. – wzrósł w poniedziałek KGHM. Mocno zyskały także Modivo (3,7 proc.) oraz PGE i Tauron (po 2 proc.).

Mocne budownictwo, paliwa i odzież w dół

Spadki Orlenu sprawiły, że indeks WIG-Paliwa spadł o 7,3 proc. – najmocniej spośród 11 sektorów. Mocno straciły też sektory chemiczny (–3,2 proc.) odzieżowy (–3,1 proc.) oraz motoryzacyjny (–1,6 proc.).

Z kolei najmocniej zyskało ciągnięte w górę przez notowania KGHM górnictwo, którego indeks zyskał 4,5 proc. Uwagę zwraca także wzrost o 1,4 proc. sektora spółek budowlanych.

– Rynek może wyceniać poprawę sytuacji tych podmiotów w kontekście spadających oczekiwań inflacyjnych, co powinno sprzyjać łagodniejszej polityce pieniężnej, a w konsekwencji prowadzić do wzrostu inwestycji, w tym w budownictwie – ocenia analityk XTB Kamil Szczepański.

Jaki będzie efekt porozumienia na Bliskim Wschodzie?

– Krótkoterminowo porozumienie pokojowe może przełożyć się na odbicie na rynkach akcji. Szczególnie po tym, jak w pierwszej połowie czerwca indeksy na amerykańskiej giełdzie doznały spadków z uwagi na kwestie podażowe związane z debiutem SpaceX. Podkreślamy jednak, że na ten moment nasze nastawienie pozostaje neutralne, zarówno do globalnego, jak i polskiego rynku akcji – stwierdzają analitycy biura maklerskiego BNP Paribas Bank Polska.

Bardziej optymistycznie na dalszą przyszłość patrzą eksperci Banku Pekao. Ich zdaniem ceny ropy w kolejnych miesiącach będą spadać, stopniowo wracając do poziomów z początku roku.

– Niższa trajektoria cen ropy naftowej to niższa trajektoria inflacji i solidniejszy wzrost gospodarczy. Z punktu widzenia ryzyka kredytowego kraju to również pozytywna informacja. Najbliższe dni postrzegamy więc jako przynoszące umocnienie krajowych aktywów – mówią.

Z kolei analitycy PKO BP dodają, że porozumienie na Bliskim Wschodzie zwiększa apetyt inwestorów na ryzyko.

– Choć w przypadku ropy naftowej wiele w krótkim terminie mogło już zostać wycenione, przynajmniej pierwsza część tygodnia może, w naszej opinii, przynieść kontynuację pozytywnych trendów – kwitują.