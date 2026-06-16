Fundusz Permira chce sprzedać akcje Allegro. Kurs spółki idzie w górę

Fundusz Permira oferuje sprzedaż około 131 mln akcji Allegro – podała agencja Bloomberg. Allegro może stać się spółką ze 100-procentowym free floatem.

Jak podaje agencja Bloomberg, powołując się na dokument z warunkami oferty, cena jednej akcji Allegro.eu w ofercie sprzedaży to 33,6 zł. Oferta została wyceniona za pośrednictwem BofA, Morgan Stanley i PKO BP Securities. Permira chce sprzedać w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu.

Permira to brytyjski fundusz private equity. W jego posiadaniu według stanu na 13 kwietnia znajdowało się ok. 12,44 proc. akcji Allegro, uprawniających do 12,93 proc. głosów – wynika z informacji podawanych przez platformę e-commerce. Fundusz zamierza sprzedać „zasadniczo wszystkie" akcje Allegro – podaje Bloomberg.

Jeśli dojdzie do sprzedaży, wszystkie akcje Allegro, uprawniające do głosów na walnym zgromadzeniu, znajdą się w wolnym obrocie na GPW (tzw. free float).

Permira zainwestowała w Allegro w 2017 r. Fundusze zarządzane przez tę firmę, Cinven oraz MidEuropa przejęły platformę za 3,25 mld dolarów od koncernu medialnego Naspers. W 2020 r. Permira i Cinven wprowadziły spółkę na warszawską giełdę.

Kurs Allegro idzie w górę po doniesieniach Bloomberga

Allegro wchodzi w skład indeksu WIG20, czyli głównego indeksu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, grupującego akcje 20 największych i najbardziej płynnych spółek akcyjnych notowanych na GPW.

Kurs Allegro po otwarciu wtorkowej sesji zwyżkował o 3,85 proc. około godz. 9.29 do blisko 36,16 zł za akcję.

Źródło: PAP/XYZ