Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.06.2026
NEWSROOM XYZ
16.06.2026 09:38

Fundusz Permira chce sprzedać akcje Allegro. Kurs spółki idzie w górę

Fundusz Permira oferuje sprzedaż około 131 mln akcji Allegro – podała agencja Bloomberg. Allegro może stać się spółką ze 100-procentowym free floatem.

Jak podaje agencja Bloomberg, powołując się na dokument z warunkami oferty, cena jednej akcji Allegro.eu w ofercie sprzedaży to 33,6 zł. Oferta została wyceniona za pośrednictwem BofA, Morgan Stanley i PKO BP Securities. Permira chce sprzedać w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu.

Permira to brytyjski fundusz private equity. W jego posiadaniu według stanu na 13 kwietnia znajdowało się ok. 12,44 proc. akcji Allegro, uprawniających do 12,93 proc. głosów – wynika z informacji podawanych przez platformę e-commerce. Fundusz zamierza sprzedać „zasadniczo wszystkie" akcje Allegro – podaje Bloomberg.

Jeśli dojdzie do sprzedaży, wszystkie akcje Allegro, uprawniające do głosów na walnym zgromadzeniu, znajdą się w wolnym obrocie na GPW (tzw. free float).

Permira zainwestowała w Allegro w 2017 r. Fundusze zarządzane przez tę firmę, Cinven oraz MidEuropa przejęły platformę za 3,25 mld dolarów od koncernu medialnego Naspers. W 2020 r. Permira i Cinven wprowadziły spółkę na warszawską giełdę.

Kurs Allegro idzie w górę po doniesieniach Bloomberga

Allegro wchodzi w skład indeksu WIG20, czyli głównego indeksu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, grupującego akcje 20 największych i najbardziej płynnych spółek akcyjnych notowanych na GPW.

Kurs Allegro po otwarciu wtorkowej sesji zwyżkował o 3,85 proc. około godz. 9.29 do blisko 36,16 zł za akcję.

Źródło: PAP/XYZ

Logo Allegro
Fundusz Permira oferuje sprzedaż około 131 mln akcji Allegro – podała agencja Bloomberg. Fot. Piotr Swat/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Nadzieja PiS w drugim progu podatkowym. Czy to polityczny i ekonomiczny gamechanger?
Liczba Polaków przekraczających drugi próg podatkowy ponownie bije rekord. To już ok. 2,4 mln osób. PiS chce zatrzymać tendencję wzrostową i podwyższyć próg. Choć przy obecnej sytuacji budżetowej to…
16.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Debiut SpaceX wywołał boom na spółki kosmiczne. Inwestorzy rzucili się na akcje
Szum wokół debiutu SpaceX doprowadził do szaleństwa w giełdowym sektorze kosmicznym. W ostatnich miesiącach wzrosty kursów sięgają kilkuset procent. Duży ruch powiązany z branżą widać nawet na…
16.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Prawie 5 tys. km nowych linii kolejowych. CPK przedstawia plan infrastruktury na dekady (MAPA)
Do 2050 r. w Polsce ma powstać 4,7 tys. km nowych linii kolejowych – poinformował rząd. To ponad dwa razy więcej niż zakładano we wcześniejszych komunikatach. Inwestycje mają być częścią…
15.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Kto rządzi w lodowej Polsce? Rynek ma wartość 5 mld zł, a gigant chce zdetronizować lidera
– W Polsce jesteśmy wśród liderów rynku. Mamy ambicję, żeby zostać numerem jeden. Myślę, że fakt, iż staliśmy się organizacją skoncentrowaną wyłącznie na kategorii lodów bardzo nam w tym pomoże –…
14.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Na „stacji benzynowej udającej państwo” zaczyna brakować paliwa. Tak Ukraina trafia Rosję
Kolejki na stacjach, limity sprzedaży benzyny i rosnące ceny – tak wygląda dziś rosyjska rzeczywistość. To efekty nalotów ukraińskich dronów. Rosja, której gospodarka opierała się właśnie na…
15.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polska branża ubezpieczeniowa „boksuje w niższej lidze”. Nowy prezes PIU chce to zmienić (WYWIAD)
„Nie jestem tu, by wykonywać polecenia, ale proponować kierunki rozwoju” – mówi Adam Uszpolewicz w pierwszym wywiadzie po wyborze na szefa PIU. Zapowiada reformę, która zwiększy jej efektywność i…
15.06.2026