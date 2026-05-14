Kategorie artykułu: Biznes Newsy

Erste na czele mocnych banków. Rynek walczy o długoterminowe wzrosty. Dzień na GPW 14 maja 2026 r.

Czwartkowa sesja przyniosła wzrosty głównych indeksów. W WIG20 najmocniej podrożały akcje Erste, ale zwyżki zaliczył cały sektor bankowy. Jak tłumaczy analityk, rynek stara się wrócić do długoterminowych wzrostów, jednak wciąż stoją one pod znakiem zapytania.

Miguel Ciołczyk Garcia
14.05.2026, 17:46
Logo GPW
Czwartkową sesję na GPW wyraźnie zdominowały spółki z sektora bankowego. Fot. John Guillemin/Bloomberg via Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak wyglądała sesja na GPW 14 maja 2026 r.
  2. Co wpływa na sytuację na warszawskiej giełdzie.
  3. Kto był liderem wzrostu w WIG20, a której spółce najmocniej spadły notowania.
W czwartek główne indeksy GPW odnotowały wzrosty. WIG20 urósł o 1,1 proc., sięgając do 3632 pkt. O tyle samo wzrósł szeroki WIG, który na zamknięciu wyniósł 133 834 pkt.

Jeszcze mocniej urósł mWIG40 (+1,4 proc.). Mniejszą zwyżkę odnotował za to sWIG80 (+0,2 proc.).

Na GPW wzrosty mimo słabego odczytu PKB

Analityk BM PKO BP Przemysław Smoliński przypomina, że w ostatnich dniach rynek się w fazie konsolidacji. Znajdował się, bo – jak dodaje – ta faza się skończyła.

– Pod koniec kwietnia WIG20 wykonał ruch powrotny do przełamanego wcześniej oporu na poziomie szczytu z początku roku. [...] Następnie, na jednej z pierwszych sesji maja silnie zwyżkował i już wydawało się, że wraca trend wzrostowy, ale niestety kolejne sesje przyniosły ruch horyzontalny – przypomina.

– Na dzisiejszej sesji WIG20 wybija się z tej konsolidacji górą. Cieszy to, że zwyżkuje nie tylko on, ale również mWIG40 i WIG Banki. Nieco słabiej na razie radzi sobie sWIG80, ale on też zazwyczaj reaguje z opóźnieniem na takie ruchy rynkowe, więc na razie bym się tym nie martwił – podkreśla.

Co ważne, warszawska giełda notowała wzrosty mimo słabego odczytu PKB. Wyniósł on 3,4 proc. wobec oczekiwań na poziomie 3,7 proc. To najniższy wzrost od sześciu kwartałów.

Erste najsilniejsze w WIG20

W WIG20 w czwartek wyraźnie dominowały banki. Najmocniej podrożały akcje Erste – o 5,3 proc. Kolejne miejsce zajęły mBank (+4,9 proc.), PKO BP po publikacji wyników (+3,3 proc.) i Alior (+3 proc.)

O ponad 2 proc. wzrosły też LPP i Pekao, a także Dino, które odbija po pięciu z rzędu spadkowych sesjach, podczas których akcje Dino zostały przecenione o ponad 12 proc.

Swoje wyniki opublikowały też Allegro oraz PZU. Ich notowania wzrosły o odpowiednio 0,9 proc. i 0,8 proc.

Wyraźnie traciły za to spółki z sektora energetycznego i górniczego. Po spadku o 3,4 proc. najgorszym blue chipem został PGE.

O 3,2 proc. straciło za to KGHM. W środę po sesji spółka opublikowała wyniki, które były powyżej oczekiwań, jednak notowaniom miedziowego giganta nie pomagają wyraźne spadki cen miedzi notowane w czwartek.

Niewiele lepiej radziły sobie Tauron i Modivo tracąc odpowiednio 2,6 proc. oraz 2,1 proc. Spadek zaliczył jeszcze Orlen (–0, 2 proc.)

W efekcie tych wyników zdominowany przez KGHM indeks spółek górniczych stracił 3,1 proc., a indeks spółek energetycznych – 2,9 proc. Z kolei WIG-Banki wzrósł o 3,2 proc. i był najsilniejszym sektorem po tym, jak każda spółka odnotowała tam zwyżki.

W Europie i USA także wzrosty

Tymczasem w Europie indeks EuroStoxx50 wzrósł o 1,1 proc. Z kolei niemiecki DAX zwyżkował o 1,3 proc., francuski CAC 40 o 0,9 proc., a brytyjski FTSE 100 – o 0,4 proc. Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 wzrósł o 0,7 proc.

Tymczasem w Stanach Zjednoczonych S&P500 rośnie w chwili publikacji tekstu o 0,9 proc., Dow Jones Industrial o 0,8 proc., a Nasdaq Composite – o 1 proc.

– Umiarkowanego optymizmu dostarczają wciąż szczątkowe, jednak pozytywne informacje z Pekinu dotyczące negocjacji między sekretarzem Xi a Donaldem Trumpem – tłumaczy analityk XTB Kamil Szczepański.

Rynek stara się powrócić do wzrostów

Zdaniem Przemysława Smolińskiego rynek stara się powrócić do długoterminowych wzrostów.

– Czy to się uda czy nie, zobaczymy na kolejnych sesjach [...] Ostatecznym potwierdzeniem będzie pokonanie szczytu z połowy kwietnia, czyli okolic 3 700 pkt [przez WIG20 - przyp.red.] – powiedział.

Główne wnioski

  1. W czwartek WIG20 i szeroki WIG urosły o 1,1 proc. Pomimo słabego odczytu PKB rynek wychodzi z fazy konsolidacji widocznej od początku marca i stara się powrócić do długoterminowych wzrostów.
  2. Najmocniejsze na czwartkowej sesji okazały się banki – ich indeks wzrósł o 3,2 proc. Były też pięcioma najlepszymi spółkami w WIG20. Erste – ze wzrostem o 5,3 proc. – zostało liderem wzrostów w indeksie.
  3. Spadki notowały za to spółki z sektora górniczego oraz energetycznego. Najsłabszym blue chipem zostało PGE. Wyraźne spadki zanotowały także KGHM i Tauron.