Erste na czele mocnych banków. Rynek walczy o długoterminowe wzrosty. Dzień na GPW 14 maja 2026 r.

W czwartek główne indeksy GPW odnotowały wzrosty. WIG20 urósł o 1,1 proc., sięgając do 3632 pkt. O tyle samo wzrósł szeroki WIG, który na zamknięciu wyniósł 133 834 pkt.

Jeszcze mocniej urósł mWIG40 (+1,4 proc.). Mniejszą zwyżkę odnotował za to sWIG80 (+0,2 proc.).

Na GPW wzrosty mimo słabego odczytu PKB

Analityk BM PKO BP Przemysław Smoliński przypomina, że w ostatnich dniach rynek się w fazie konsolidacji. Znajdował się, bo – jak dodaje – ta faza się skończyła.

– Pod koniec kwietnia WIG20 wykonał ruch powrotny do przełamanego wcześniej oporu na poziomie szczytu z początku roku. [...] Następnie, na jednej z pierwszych sesji maja silnie zwyżkował i już wydawało się, że wraca trend wzrostowy, ale niestety kolejne sesje przyniosły ruch horyzontalny – przypomina.

– Na dzisiejszej sesji WIG20 wybija się z tej konsolidacji górą. Cieszy to, że zwyżkuje nie tylko on, ale również mWIG40 i WIG Banki. Nieco słabiej na razie radzi sobie sWIG80, ale on też zazwyczaj reaguje z opóźnieniem na takie ruchy rynkowe, więc na razie bym się tym nie martwił – podkreśla.

Co ważne, warszawska giełda notowała wzrosty mimo słabego odczytu PKB. Wyniósł on 3,4 proc. wobec oczekiwań na poziomie 3,7 proc. To najniższy wzrost od sześciu kwartałów.

Erste najsilniejsze w WIG20

W WIG20 w czwartek wyraźnie dominowały banki. Najmocniej podrożały akcje Erste – o 5,3 proc. Kolejne miejsce zajęły mBank (+4,9 proc.), PKO BP po publikacji wyników (+3,3 proc.) i Alior (+3 proc.)

O ponad 2 proc. wzrosły też LPP i Pekao, a także Dino, które odbija po pięciu z rzędu spadkowych sesjach, podczas których akcje Dino zostały przecenione o ponad 12 proc.

Swoje wyniki opublikowały też Allegro oraz PZU. Ich notowania wzrosły o odpowiednio 0,9 proc. i 0,8 proc.

Wyraźnie traciły za to spółki z sektora energetycznego i górniczego. Po spadku o 3,4 proc. najgorszym blue chipem został PGE.

O 3,2 proc. straciło za to KGHM. W środę po sesji spółka opublikowała wyniki, które były powyżej oczekiwań, jednak notowaniom miedziowego giganta nie pomagają wyraźne spadki cen miedzi notowane w czwartek.

Niewiele lepiej radziły sobie Tauron i Modivo tracąc odpowiednio 2,6 proc. oraz 2,1 proc. Spadek zaliczył jeszcze Orlen (–0, 2 proc.)

W efekcie tych wyników zdominowany przez KGHM indeks spółek górniczych stracił 3,1 proc., a indeks spółek energetycznych – 2,9 proc. Z kolei WIG-Banki wzrósł o 3,2 proc. i był najsilniejszym sektorem po tym, jak każda spółka odnotowała tam zwyżki.

W Europie i USA także wzrosty

Tymczasem w Europie indeks EuroStoxx50 wzrósł o 1,1 proc. Z kolei niemiecki DAX zwyżkował o 1,3 proc., francuski CAC 40 o 0,9 proc., a brytyjski FTSE 100 – o 0,4 proc. Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 wzrósł o 0,7 proc.

Tymczasem w Stanach Zjednoczonych S&P500 rośnie w chwili publikacji tekstu o 0,9 proc., Dow Jones Industrial o 0,8 proc., a Nasdaq Composite – o 1 proc.

– Umiarkowanego optymizmu dostarczają wciąż szczątkowe, jednak pozytywne informacje z Pekinu dotyczące negocjacji między sekretarzem Xi a Donaldem Trumpem – tłumaczy analityk XTB Kamil Szczepański.

Rynek stara się powrócić do wzrostów

Zdaniem Przemysława Smolińskiego rynek stara się powrócić do długoterminowych wzrostów.

– Czy to się uda czy nie, zobaczymy na kolejnych sesjach [...] Ostatecznym potwierdzeniem będzie pokonanie szczytu z połowy kwietnia, czyli okolic 3 700 pkt [przez WIG20 - przyp.red.] – powiedział.