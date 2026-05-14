14.05.2026

Wyniki Dino za I kwartał 2026. Zysk netto wyższy od prognoz

Zysk netto j.d. grupy Dino Polska sięgnął w I kw. 2026 r. 316 mln zł. To o 8 proc. powyżej prognoz i o 1,5 proc. więcej r/r.

Wskaźnik EBIT wyniósł 419,2 mln zł – rok wcześniej było to 414 mln zł – i był o 9 proc. wyższy od prognoz. Z kolei EBITDA sięgnęła 564,9 mln zł, czyli o 7 proc. powyżej oczekiwań analityków.

Przychody spółki wyniosły 8,44 mld zł, zgodnie z konsensusem rynkowym. Były jednak o 15 proc. wyższe w ujęciu rocznym.

Marża EBITDA spadła o 0,5 pkt proc. do 6,7 proc. O tyle samo spadła marża netto, która wyniosła 3,7 proc.

W I kwartale 2026 r. Dino uruchomiło 62 nowe sklepy, osiągając łącznie 3 094 placówki.

Źródło: PAP

