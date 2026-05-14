Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 14.05.2026
14.05.2026 20:01

Donald Trump po rozmowach z Xi Jinpingiem: Chiny kupią 200 Boeingów

Prezydent USA Donald Trump powiedział w Fox News, że chiński przywódca Xi Jinping zgodził się zamówić 200 samolotów Boeinga. Miał też zaproponować pomoc w zakończeniu wojny z Iranem.

– Odbyliśmy bardzo dobre spotkanie – powiedział Donald Trump o czwartkowych rozmowach z Xi Jinpingiem.

Jedną z rzeczy, na które się zgodził, było to, że zamówi 200 samolotów Boeinga. To duża rzecz. To wiele miejsc pracy. Boeing chciał 150, a dostał 200 – oświadczył prezydent USA. Szef Boeinga Kelly Ortberg znalazł się wśród amerykańskich biznesmenów, którzy przybyli z Donaldem Trumpem do Pekinu. Spekulacje o nowej umowie na dostawę maszyn Boeinga dla Chin pojawiły się jeszcze przed szczytem.

Chiński przywódca miał też zaoferować pomoc w zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie.

Chciałby, żeby doszło do porozumienia. I zaoferował, powiedział: „Jeśli mogę w jakikolwiek sposób pomóc, to chętnie bym pomógł” – zapewnił amerykański prezydent.

Xi Jinping miał też obiecać, że nie wyśle broni Iranowi.

Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu amerykański prezydent zapewniał, że nie będzie prosił Chin o pomoc w sprawie Iranu, bo jej nie potrzebuje. Mówił też, że choć Chiny udzielają pewnego wsparcia Iranowi, to mogłyby to robić w większym stopniu i nie jest z tego powodu „zły” na chińskiego przywódcę. Porównał je też do wsparcia USA dla Ukrainy w wojnie z Rosją.

Donald Trump przyleciał do Pekinu w środę. Pozostanie tam do piątku.

Źródło: PAP

Władimir Putin poleci do Pekinu. Boi się poprawy relacji Chin z USA
Donald Trump (z lewej) i chiński dyktator Xi Jinping

Fot. Andrew Harnik/Getty Images
