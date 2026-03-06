Allegro i Dino ze wzrostem, reszta WIG20 notuje spadki. Dzień na GPW 6 marca 2026 r.

Indeks WIG20 warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wyniósł w piątek 6 marca na zamknięciu sesji 3262,33 pkt., o 1,93 proc. poniżej poprzedniego zamknięcia.

Indeks szerokiego rynku WIG zanotował spadek o 1,83 proc. do poziomu 120677,13 pkt. Indeksy mWIG40 oraz sWIG80 spadły na zamknięciu odpowiednio o 1,93 proc. do 8516,38 pkt. oraz 0,89 proc. do 30658,34 pkt.

„Po dwóch sesjach uspokojenia nastrojów na warszawskiej giełdzie, a wręcz nawet korekcyjnego odbicia, dzisiejsza sesja przynosi kontynuację spadków z pierwszej połowy tygodnia. Wtedy, podczas środowej i czwartkowej sesji, WIG20 budził się dołem z krótkoterminowej konsolidacji, sugerując rozpoczęcie silniejszej korekty spadkowej. I wyraźnie widać, że dzisiaj rynek na nowo podejmuje spadki” – skomentował dla PAP Biznes analityk Biura Maklerskiego PKO BP Przemysław Smoliński.

Jego zdaniem na kolejnych sesjach również można spodziewać się kontynuacji tendencji spadkowej.

„Tu oczywiście pewnym wskaźnikiem będzie również zachowanie rynku amerykańskiego. Zobaczymy jak się dzisiejsza sesja skończy na giełdach za oceanem, ale na obecną chwilę kontrakty na amerykańskim indeksie są na dużym minusie, więc wydaje się, że jest to taka ogólnoświatowa tendencja. Tak samo na minusie pozostaje DAX. W związku z powyższym, zachowanie naszego rynku nie odbiega jakoś znacząco od innych rynków zagranicznych” – powiedział Smoliński.

Główny indeks niemieckiej giełdy DAX 40 na zamknięciu był o 1,13 proc. niżej niż w czwartek. W USA ok. godz. 18 polskiego czasu główne kontrakty spadały w przedziale od 0,6 do 2 proc., ciągnięte w dół przez obawy o wpływ rosnącej ceny paliw na wzrost gospodarczy oraz przez słabe dane z amerykańskiej gospodarki. Jak podano w piątek, w USA liczba miejsc pracy spadła w lutym 2026 r. o 92 tys., a sprzedaż detaliczna spadła w styczniu o 0,2 proc. w porównaniu z grudniem.

„Na tę chwilę można powiedzieć, że faza wielomiesięcznych wzrostów na warszawskim parkiecie uległa, może jeszcze nie odwróceniu, ale na pewno wyhamowaniu i w ciągu najbliższych sesji, a być może nawet i najbliższych tygodni raczej można się spodziewać korekcyjnego ruchu w dół” – uważa Smoliński.

Allegro notuje wzrost. Płatności przez ChatGPT na razie nie zagrożą platformom e-commerce

Spośród indeksu WIG20 w piątek 6 marca wzrost kursu odnotowały tylko dwie spółki, Dino Polska oraz Allegro. Kurs Dino wzrósł o 0,68 proc. do 39,87 zł za walor. Allegro zanotowało mocne odbicie, o 5,87 proc. do blisko 28,06 zł za akcję.

Stojąca za platformą e-commerce spółka zyskała na fali pozytywnych dla branży doniesień portalu The Information. Jak opisywaliśmy w XYZ, portal podał, że firma OpenAI ogranicza rozwój opcji płatności bezpośrednio w ChacieGPT. To model, który OpenAI wprowadziło kilka miesięcy temu, we wrześniu 2025 r. Za produkty wyszukane przez chatbota na niektórych platformach handlowych można było zapłacić od razu w chatbocie, nie przechodząc na stronę platformy oferującej produkt.

Teraz firma OpenAI zdecydowała, że zamiast tego ChatGPT będzie kierować do opcji płatności za pośrednictwem aplikacji firm trzecich – podaje The Information. Według portalu opcja bezpośrednich płatności nie cieszyła się dużą popularnością wśród użytkowników ChataGPT. Do tego dochodziły problematyczne kwestie techniczne związane z bezpieczeństwem płatności i integracją chatbota z platformą handlową w czasie rzeczywistym.

Jak wskazali analitycy DM Trigon Grzegorz Kujawski i Dominik Niszcz, decyzja OpenAI „zmniejsza ryzyko (przynajmniej w krótkim terminie), że ChatGPT przejmie bezpośrednio rolę platformy transakcyjnej, zamykając transakcję u siebie”. Reuters odnotował, że po doniesieniach o decyzji OpenAI w czwartek wyraźnie zyskały notowane na giełdzie platformy e-commerce z branży turystycznej, takie jak Booking, Expedia czy Tripadvisor, którym też mogłoby zaszkodzić przeniesienie całej transakcji do ChataGPT.

Najmocniej straciły PGE i Budimex

Poza Allegro i Dino Polska w piątek spadek kursu zanotowały wszystkie spółki indeksu WIG20. Największy spadek, o 5,99 proc., zanotowała PGE Polska Grupa Energetyczna. Grupa w czwartek po zamknięciu notowań podała, że dokona odpisu na 12 mld zł. Zarząd PGE wskazał, że spółka zależna grupy – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – może mieć problem w spłacie pożyczki udzielonej jej w tej kwocie przez PGE z uwagi na obecną i przewidywaną sytuację finansową.

Spadek o ponad 5 proc. zanotował także Budimex. Spółka zamknęła sesję ze spadkiem o 5,05 proc. wobec poprzedniego zamknięcia. W czwartek Budimex zaprezentował podsumowanie 2025 r. Spółka miała w ubiegłym roku 892 mln zł zysku operacyjnego i 9,4 mld zł przychodów. Firma zakończyła rok z portfelem zamówień w wysokości 16,2 mld zł. Wartość kontraktów, które dopiero czekają na podpisanie, Budimex wycenia na ok. 6 mld zł. W 2026 r. firma spodziewa się powrotu do wartości portfela zamówień na poziomie ok. 18 mld zł – podano na konferencji.

Źródło: PAP/XYZ