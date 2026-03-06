Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Allegro i Dino ze wzrostem, reszta WIG20 notuje spadki. Dzień na GPW 6 marca 2026 r.
Piątek na Giełdzie Papierów Wartościowych upłynął w większości pod znakiem spadków. Indeks WIG20 obejmujący największe spółki zamknął dzień ze spadkiem o 1,93 proc. Znaczący wzrost spośród spółek indeksu zanotowało jedynie Allegro. Największy spadek zanotowała PGE Polska Grupa Energetyczna po informacji o konieczności dokonania miliardowego odpisu.
06.03.2026, 18:20
Indeks WIG20 obejmujący największe spółki warszawskiej giełdy zamknął notowania 6 marca 2026 r. ze spadkiem o 1,93 proc. Fot. PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zakończyła się piątkowa sesja na GPW dla głównych indeksów warszawskiej giełdy.
- Co stało za wyraźnym wzrostem kursu Allegro w piątek 6 marca.
- Które spółki indeksu WIG20 były liderami spadków podczas piątkowej sesji.