PGE dokona odpisu na 12 mld zł. Spółka wątpi w zwrot pożyczki przez PGE GiEK

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej poinformował w komunikacie giełdowym, że została zidentyfikowana konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość pożyczki udzielonej spółce zależnej – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Spółka wskazała, że odpis wyniesie 12,05 mld zł. Jest to kwota odpowiadająca wartości nominalnej transzy wypłacanych w ramach pożyczki udzielonej do 31 grudnia 2025 r. PGE spodziewa się, że PGE GiEK może mieć problem w spłacie zobowiązania z uwagi na jej obecną i przewidywaną sytuację finansową, która w długim terminie ma przełożyć się na ujemny wynik EBITDA.

"Wartość odpisu obniży jednostkowy zysk brutto PGE za rok 2025, bez wpływu na jednostkowy wynik EBITDA" – poinformowała spółka. Jak dodano, utworzenie odpisy ma charakter niegotówkowy, jednak brak spłaty pożyczki przez PGE GiEK będzie równoznaczny z brakiem przepływu gotówki do PGE.