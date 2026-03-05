Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.03.2026
NEWSROOM XYZ
05.03.2026 19:11

PGE dokona odpisu na 12 mld zł. Spółka wątpi w zwrot pożyczki przez PGE GiEK

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej poinformował w komunikacie giełdowym, że została zidentyfikowana konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość pożyczki udzielonej spółce zależnej – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Spółka wskazała, że odpis wyniesie 12,05 mld zł. Jest to kwota odpowiadająca wartości nominalnej transzy wypłacanych w ramach pożyczki udzielonej do 31 grudnia 2025 r. PGE spodziewa się, że PGE GiEK może mieć problem w spłacie zobowiązania z uwagi na jej obecną i przewidywaną sytuację finansową, która w długim terminie ma przełożyć się na ujemny wynik EBITDA.

"Wartość odpisu obniży jednostkowy zysk brutto PGE za rok 2025, bez wpływu na jednostkowy wynik EBITDA" – poinformowała spółka. Jak dodano, utworzenie odpisy ma charakter niegotówkowy, jednak brak spłaty pożyczki przez PGE GiEK będzie równoznaczny z brakiem przepływu gotówki do PGE.

Tysiące klientów PGE nie dostało faktur za prąd przez zmianę systemu rozliczeń
Na zdjęciu logo PGE na budynku w Warszawie
Na zdjęciu logo PGE na budynku w Warszawie. Fot. Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Były prezydent wraca do gry. Postępowa Bułgaria faworytem wyborów i walki o rząd
Wciąż nie ma pewności, czy wyznaczone na 12 kwietnia wybory parlamentarne na Węgrzech przyniosą polityczne przesilenie. Natomiast wybory, które tydzień później odbędą się w Bułgarii, niemal na pewno zakończą się zmianą władzy. Zarejestrowana właśnie przez byłego prezydenta Rumena Radewa koalicja Postępowa Bułgaria ma wyraźną przewagę nad konkurencją i jest faworytem do utworzenia rządu. Pytanie pozostaje jedno – z kim.
04.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Dane satelitarne kontra zywioły. Ruszył Civil Security Hub Poland
W Polsce Civil Security Hub Poland. Wykorzysta dane satelitarne i nowe technologie do zarządzania kryzysowego w kraju i Europie.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pierwsza taka umowa na rynku magazynów. Prologis zabezpiecza 67 proc. energii z OZE
Prologis jako pierwszy deweloper logistyczny w Polsce zabezpieczył większość zapotrzebowania energetycznego swojego portfela dzięki długoterminowej umowie PPA z OZE. Stabilne ceny energii mają stać się kluczową przewagą konkurencyjną – w momencie gdy energia coraz częściej decyduje o lokalizacji inwestycji.
04.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Względny spokój na GPW. Akcje Orange odrobiły wczorajsze straty. Dzień na GPW 5 marca 2026 r.
Czwartek na Giełdzie Papierów Wartościowych przyniósł nieznaczne zmiany w wartościach głównych indeksów. Notowania spółek z WIG20 w większości zaliczyły mniejsze wzrosty lub spadki, z wyjątkiem dwóch firm – Orange i KGHM.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
5 mln zł dla młodych talentów w 2026 r. Rusza nabór na stypendia Rafała Brzoski
Fundacja Rafała Brzoski i Omeny Mensah dotychczas przeznaczyła na stypendia dla młodych i ambitnych Polaków 20 mln zł. Właśnie ruszyła piąta edycja programu stypendialnego. Kto może aplikować i jakie projekty mają największe szanse?
03.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Czy Iran szykuje ataki w Europie? Francuskie służby wydały ostre ostrzeżenie
Po amerykańsko-izraelskich atakach na cele w Iranie francuskie MSW i wywiady państw zachodnich wydały jedne z najostrzejszych od lat ostrzeżeń terrorystycznych. W ostatnich dniach przeszukano siedzibę organizacji szyickiej, zamrożono aktywa podejrzanych i zapadł wyrok za gloryfikowanie terroryzmu.
04.03.2026