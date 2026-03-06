OpenAI rezygnuje z rozwoju opcji płatności za pośrednictwem ChataGPT

OpenAI ogranicza plany rozwoju opcji pozwalającej na dokonywanie płatności bezpośrednio przez ChatGPT – podał portal The Information. Zamiast tego chatbot będzie kierować do opcji płatności za pośrednictwem aplikacji firm trzecich.

Taka zmiana byłaby odejściem od wcześniejszych planów OpenAI związanych z e-commerce. We wrześniu 2025 r. firma ogłosiła, że umożliwi dokonywanie płatności za produkty znalezione za pomocą ChataGPT bezpośrednio w tym chatbocie. Początkowo OpenAI udostępniło tę opcję dla produktów wystawionych na platformie handlowej Etsy oraz dla produktów od niektórych sprzedawców używających platformy Shopify.

Według informacji portalu The Information, powołującego się na rzecznika OpenAI, po tym, jak użytkownicy znajdą produkt za pomocą wyszukiwania lub rekomendacji wyświetlanych przez ChatGPT, nie będą już mieli opcji dokonywania płatności bezpośrednio w chatbocie. Zamiast tego zostaną przekierowani do aplikacji lub stron internetowych właściwego sprzedawcy, aby sfinalizować transakcję – podaje portal The Keyword.

Według The Information opcja bezpośrednich płatności nie cieszyła się dużą popularnością wśród użytkowników ChataGPT. Do tego dochodziły kwestie bezpieczeństwa płatności i integracji chatbota z platformą handlową, wymagającej synchronizacji w czasie rzeczywistym przed dokonaniem płatności.

Doniesienia portalu The Information o wycofaniu się OpenAI z rozwoju opcji płatności w chatbocie podbiły w czwartek kurs notowanych na giełdzie spółek stojących za platformami pośredniczącymi w rezerwacjach hotelowych – podał Reuters. Połączenie opcji wyszukiwania z opcją dokonywania płatności i rezerwacji w chatbocie mogło docelowo obniżyć popularność stron takich jak Booking, Expedia czy Tripadvisor. Kursy tych spółek wzrosły odpowiednio o blisko 8,5 proc., 13,7 proc. i ponad 2,3 proc. na czwartkowym zamknięciu.