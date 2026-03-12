Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Allegro zyskuje po publikacji wyników, PKO BP ze spadkiem kursu. Dzień na GPW 12 marca 2026 r.
Indeks WIG20 zamknął czwartkowe notowania na minusie, podobnie jak WIG. Była to kolejna sesja, która upłynęła pod znakiem geopolityki. Inwestorzy obawiają się, czy proinflacyjne działanie wzrostu cen surowców może skutkować zaostrzeniem polityki pieniężnej banków centralnych.
12.03.2026, 17:57
Indeks WIG20 wyniósł na zamknięciu 3291,27 pkt., o 0,65 proc. poniżej zamknięcia w środę. Fot. John Guillemin/Bloomberg/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie wartości zanotowały na zamknięciu główne indeksy warszawskiej giełdy.
- Które spółki WIG20 zanotowały najwyższy wzrost kursu w czwartek 12 marca.
- Jak inwestorzy zareagowali na publikację wyników przez Allegro i PKO BP oraz komunikaty Pepco i Grupy Azoty.