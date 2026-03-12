Allegro zyskuje po publikacji wyników, PKO BP ze spadkiem kursu. Dzień na GPW 12 marca 2026 r.

Czwartkowa sesja na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) zakończyła się spadkiem głównych indeksów. WIG20 wyniósł na zamknięciu 3291,27 pkt., o 0,65 proc. poniżej zamknięcia w środę.

Indeks szerokiego rynku WIG także zamknął dzień na minusie. Spadł na zamknięciu o 0,77 proc. do 120934,99 pkt.

Poniżej poprzedniego zamknięcia sesję zakończyły również mWIG40 (spadek o 1,35 proc. do 8357,95 pkt.) oraz sWIG80, który spadł o 0,83 proc. do 30349,83 pkt.

Rynek próbuje ocenić, czy inflacja podbita cenami może przynieść zmiany w polityce monetarnej

Jak wskazał w komentarzu dla PAP Biznes Arkadiusz Banaś, ekspert ds. analiz w Zespole Analiz i Doradztwa Alior Banku, w centrum uwagi inwestorów w czwartek pozostawała geopolityka.

„Rynek próbuje teraz ocenić możliwe długofalowe skutki wojny w Iranie. Dynamiczny wzrost cen ropy już przełożył się na rosnące koszty energii, co w dłuższym terminie będzie działać proinflacyjnie. Ewentualne podwyżki stóp procentowych lub chociażby zatrzymanie cyklu luzowania monetarnego to oczywiście niekorzystne informacje dla posiadaczy akcji, zatem negatywny sentyment i spadki na większości rynków wydają się w obecnej sytuacji zrozumiałe" – wskazał Banaś.

„W centrum uwagi inwestorów pozostaną ceny surowców energetycznych, a jeśli ich zwyżki będą kontynuowane, to można spodziewać się dalszego wzrostu obaw o powrót jastrzębiego nastawienia głównych banków centralnych. To z kolei nie będzie sprzyjać notowaniom na rynkach wschodzących, do jakich zaliczany jest także nasz krajowy parkiet" – dodał Arkadiusz Banaś.

Pepco liderem wzrostów. Wyniki podbiły też kurs Allegro

Liderem wzrostu WIG20 w czwartek okazało się Pepco. Spółka podała w środę po zamknięciu notowań, że rozpoczyna czwarty etap programu skupu akcji o wartości 52,9 mln euro. Będzie to ostatni etap programu skupu akcji o wartości do 200 mln euro. Spółka podała także, że wypłaci na dywidendę w wysokości 9,6 eurocenta na akcję za rok obrotowy 2025. Łączna kwota dywidendy szacowana jest na 53,2 mln euro. Kurs Pepco wzrósł w czwartek o 4,1 proc., a na zamknięciu akcje spółki były wyceniane na poziomie 26,63 zł.

Wzrost zanotowało także Allegro. Spółka w czwartek opublikowała wyniki za 2025 r., które okazały się lepsze od prognoz. Allegro w czwartym kwartale 2025 r. miało skorygowany wynik EBITDA na poziomie 882 mln zł (wzrost o 10 proc. w ujęciu rocznym). To wynik lepszy o 2 proc. od przewidywań rynkowych.

Zysk netto Allegro wyniósł z kolei 439 mln zł, o 36 proc. więcej, niż przewidywał rynek i o prawie 74 proc. więcej rok do roku. Niższe od oczekiwań rynku okazały się przychody spółki, które sięgnęły 3,43 mld zł, a więc o 14 proc. więcej w ujęciu rocznym. Było to blisko 2,5 proc. mniej, niż wynosił konsensus.

Allegro zakłada wzrost skorygowanego zysku EBITDA grupy w 2026 r. o 9–13 proc. rok do roku. Wskaźnik GMV ma pójść w górę o 10–12 proc., do 76,1–77,6 mld zł. Przychody grupy mają wzrosnąć o 12–15 proc., do 13,1–13,4 mld zł. Z kolei skonsolidowany CAPEX ma wynieść 1,04–1,15 mld zł.

Za akcję Allegro trzeba było zapłacić na koniec dnia 27,985 zł, o 1,47 proc. więcej w porównaniu z kursem zamknięcia w środę.

PKO BP też przebił oczekiwania rynku. Ale kurs banku spadł w trakcie notowań

Lepsze od konsensusu wyniki pokazał także bank PKO BP. Czwarty kwartał 2025 r. przyniósł PKO BP 2,72 mld zł zysku netto, czyli o 11 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r. Wynik oznacza również przebicie rynkowych oczekiwań o 7 proc.

Inaczej niż w przypadku Allegro, wynik lepszy od konsensusu nie okazał się powodem do podbicia notowań spółki. Kurs największego polskiego banku na czwartkowym zamknięciu spadł o 1,80 proc. do 86,02 zł za walor.

„Zysk netto przebił rynkowe oczekiwania, co więcej zysk za cały miniony rok przekroczył pułap 10 mld zł, po raz pierwszy w krajowym sektorze bankowym. W tym przypadku publikacja okazała się jednak okazją do realizacji zysków. Rynek zdaje sobie sprawę, że w otoczeniu niższych stóp procentowych przebicie lub chociażby powtórzenie tak dobrych wyników będzie niemożliwe przez prawdopodobnie najbliższe kilka lat" – skomentował notowania PKO BP Arkadiusz Banaś.

„Uważamy, że PKO BP zaprezentowało solidne wyniki, z lepszymi od oczekiwań wynikami we wszystkich głównych liniach. Presja na marżę odsetkową netto utrzymuje się jednak, ale została zrównoważona przez rosnące wolumeny kredytów" – napisali w komentarzu analitycy BM mBanku. Ich zdaniem kurs PKO BP zatrzymał się na ważnym obszarze wsparcia, jednak korekta jest już na tyle zaawansowana, że można rozważać jej wyczerpywanie.

Największy spadek kursu zanotowała w ramach WIG20 w czwartek Grupa Kruk. Kurs spółki spadł o 3,71 proc. do 448,70 zł.

Orlen chce odkupić Polimery Police od Grupy Azoty. Koncern złożył ofertę

W czwartek rano Orlen podał, że złożył ofertę zakupu wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins za 1,14 mld zł. Spółka wskazała, że rozpatruje ofertę. Jak wskazano, oferta złożona przez Orlen obowiązuje do 30 kwietnia 2026 r., a finalizacja transakcji oczekiwana jest do 30 czerwca 2026 r.

Kurs Grupy Azoty wzrósł w czwartek o 2,65 proc. do 17,45 zł. Kurs spółki mocno spadał od połowy stycznia do pierwszych dni marca, tracąc w tym czasie ok. 22,5 proc. Od 4 marca do środowego zamknięcia kurs spółki poszedł w górę o 8 proc. Wojna na Bliskim Wschodzie doprowadziła do wzrostu cen gazu, kluczowego składnika nawozów, których Grupa Azoty jest jednym z głównych producentów nawozów. Spółka podała jednak we wtorek, że po wybuchu wojny podniosła ceny nawozów jedynie o kilka procent.

„Mimo skokowego wzrostu cen gazu ziemnego w bardzo krótkim czasie zdecydowaliśmy się jedynie na kilkuprocentową korektę cen nawozów. Naszym priorytetem była stabilność rynku i ograniczenie presji kosztowej po stronie rolników” – powiedział cytowany w przesłanej Polskiej Agencji Prasowej informacji prezes spółki, Marcin Celejewski.

Źródło: PAP/XYZ