Orlen złożył ofertę zakupu wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins

Orlen złożył pozostałym udziałowcom Grupy Azoty Polyolefins oraz instytucjom finansującym zaktualizowaną niewiążącą ofertę zakupu wszystkich akcji spółki – podał koncern naftowy w komunikacie. Łączna wartość oferty opiewa na 1,140 mld zł.

Jak podano, oferta zakłada nabycie wszystkich akcji GAP, w tym majątku wchodzącego w skład GAP, wolnych od wszystkich obciążeń na zasadzie cash free debt free. Orlen posiada obecnie 17,3 proc. udziałów w GAP.

Oferta dotyczy dostarczenia przez Orlen finansowania do GAP niezbędnego do zrestrukturyzowania wszystkich wierzytelności, roszczeń oraz zakupu wszystkich akcji GAP od pozostałych akcjonariuszy.

Dodatkowo oferta przewiduje klauzule earn-out w przyszłych dodatnich przepływach finansowych GAP, po odzyskaniu zaangażowanych przez Orlen środków, w maksymalnym okresie do 12 lat.

Oferta ma charakter niewiążący i uzależniona jest od spełnienia warunków zawieszających obejmujących m.in.: przeprowadzenie przez GAP postępowania o zawarciu układu oraz innych porozumień pozaukładowych prowadzących do spłacenia wszystkich wierzytelności.

Spółka GAP jest zarządzana przez Grupę Azoty. Do głównych zadań firmy należała realizacja kluczowej inwestycji Polimery Police, która nie doszła do skutku, bo po uruchomieniu produkcji odnotowano serię awarii i problemów technicznych. To spowodowało straty finansowe – szacowana wartość projektu wzrosła bowiem z początkowych 1,7 mld zł do 7 mld zł. To przełożyło się na konieczność negocjacji Grupy Azoty z wierzycielami, którzy zażądali jak najszybszej spłaty kredytów.

Źródło: PAP/XYZ