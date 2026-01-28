Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.01.2026
28.01.2026 08:45

Pepco odkupiło 7,6 mln akcji własnych w ramach oferty IBEX

Pepco Group odkupiło 7,6 mln akcji własnych po cenie 27,75 zł za akcję o łącznej wartości 50 mln euro w ramach oferty sprzedaży ogłoszonej przez największego akcjonariusza spółki – IBEX Group.

IBEX ogłosił we wtorek ofertę sprzedaży 49 mln akcji Pepco w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu. Jak pisaliśmy, Pepco zadeklarowało, że zamierza wziąć udział w ofercie i kupić akcje do 50 mln euro.

Zakup 7,6 mln akcji zostanie sfinansowany przy wykorzystaniu rezerw gotówkowych spółki, a wszystkie nabyte akcje będą utrzymywane na jej rachunku jako akcje własne – podało Pepco.

Po zakończeniu zakupu akcji łączna liczba wyemitowanych akcji spółki wyniesie blisko 577,5 mln (w tym 553,8 mln i 23,7 mln utrzymywanych na rachunku spółki).

Przed ofertą do IBEX należało 72 proc. akcji Pepco Group. Po ofercie udział IBEX w Pepco Group będzie wynosił niecałe 366,5 mln akcji, co stanowi 63,5 proc. kapitału zakładowego – podało Pepco.

„Decyzja o udziale w ofercie odzwierciedla nasze zaangażowanie w budowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez wsparcie tej transakcji, a także nasze stałe zaufanie do długoterminowego potencjału wyników Pepco Group. Oferta zwiększa również free float akcji Pepco Group, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z 25 proc. do 32 proc. akcji w wolnym obrocie, przy jednoczesnym zachowaniu IBEX jako kluczowego akcjonariusza spółki" – podało Pepco w komunikacie.

Spółka przypomniała również, że transakcja stanowi część programu skupu akcji własnych o łącznej wartości do 200 mln euro, o którym spółka informowała w marcu 2025 r.

Dotychczas Pepco nabyło akcje własne o wartości ok. 97 mln euro. Ostatnio spółka potwierdziła zamiar uruchomienia trzeciego etapu programu skupu akcji o wartości do 50 mln euro w trakcie roku obrotowego 2026. Udział w ofercie IBEX Group realizowany jest niezależnie od tego trzeciego etapu programu skupu akcji własnych.

Sklep Pepco na Grochowie
Pepco odkupiło 7,6 mln akcji własnych od IBEX Group, największego akcjonariusza spółki. Fot. Damian Lemaski/Bloomberg via Getty Images