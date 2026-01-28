Pepco odkupiło 7,6 mln akcji własnych w ramach oferty IBEX

Pepco Group odkupiło 7,6 mln akcji własnych po cenie 27,75 zł za akcję o łącznej wartości 50 mln euro w ramach oferty sprzedaży ogłoszonej przez największego akcjonariusza spółki – IBEX Group.

IBEX ogłosił we wtorek ofertę sprzedaży 49 mln akcji Pepco w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu. Jak pisaliśmy, Pepco zadeklarowało, że zamierza wziąć udział w ofercie i kupić akcje do 50 mln euro.

Zakup 7,6 mln akcji zostanie sfinansowany przy wykorzystaniu rezerw gotówkowych spółki, a wszystkie nabyte akcje będą utrzymywane na jej rachunku jako akcje własne – podało Pepco.

Po zakończeniu zakupu akcji łączna liczba wyemitowanych akcji spółki wyniesie blisko 577,5 mln (w tym 553,8 mln i 23,7 mln utrzymywanych na rachunku spółki).

Przed ofertą do IBEX należało 72 proc. akcji Pepco Group. Po ofercie udział IBEX w Pepco Group będzie wynosił niecałe 366,5 mln akcji, co stanowi 63,5 proc. kapitału zakładowego – podało Pepco.

„Decyzja o udziale w ofercie odzwierciedla nasze zaangażowanie w budowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez wsparcie tej transakcji, a także nasze stałe zaufanie do długoterminowego potencjału wyników Pepco Group. Oferta zwiększa również free float akcji Pepco Group, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z 25 proc. do 32 proc. akcji w wolnym obrocie, przy jednoczesnym zachowaniu IBEX jako kluczowego akcjonariusza spółki" – podało Pepco w komunikacie.

Spółka przypomniała również, że transakcja stanowi część programu skupu akcji własnych o łącznej wartości do 200 mln euro, o którym spółka informowała w marcu 2025 r.

Dotychczas Pepco nabyło akcje własne o wartości ok. 97 mln euro. Ostatnio spółka potwierdziła zamiar uruchomienia trzeciego etapu programu skupu akcji o wartości do 50 mln euro w trakcie roku obrotowego 2026. Udział w ofercie IBEX Group realizowany jest niezależnie od tego trzeciego etapu programu skupu akcji własnych.