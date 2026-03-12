Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.03.2026
12.03.2026 07:31

PKO BP z wynikami powyżej oczekiwań. Bank może wypłacić 75 proc. dywidendy

Zysk netto grupy PKO BP w IV kw. 2025 r. był wyższy niż rok wcześniej, ale też przebił rynkowe oczekiwania. Przedstawiciele banku zapewniają, że spełniają warunki wypłaty dywidendy w wysokości do 75 proc. zysku. „Zrealizowaliśmy cele finansowe na poziomie przekraczającym cel na 2027 r.” – stwierdzają.

IV kw. 2025 r. przyniósł PKO BP 2,72 mld zł zysku netto. To wzrost o 11 proc. r/r. Wynik oznacza również przebicie rynkowych oczekiwań o 7 proc. – analitycy prognozowali 2,54 mld zł.

Wynik odsetkowy, zgodnie z prognozami, spadł o ok. 2,5 proc. r/r, wynosząc 6,03 mld zł. Z kolei wynik z prowizji wzrósł o 8,2 proc. w ujęciu rocznym do 1,37 mld zł, poprawiając o ponad 3 proc. konsensus rynkowy.

Koszty ogółem sięgnęły poziomu 2,49 mld zł, rosnąc o niemal 10 proc. r/r. Z kolei saldo rezerw spadło o prawie 3 proc. r/r do 380 mln zł, o 6 proc. mniej niż przewidywali eksperci.

Na koniec 2025 r. liczba klientów banków wzrosła o 327 tys., do ponad 12,5 mln. Oszczędności posiadaczy kont w PKO BP wzrosły w ciągu roku do 692 mld zł, czyli o 14,4 proc. r/r.

Jak podkreślił bank, kapitalizacja giełdowa spółki na GPW wzrosła w 2025 r. o 43 proc. i na koniec grudnia wyniosła 106 mld zł. To wycena dwukrotnie wyższa niż w przypadku drugiego w kolejności banku na warszawskim parkiecie, czyli Pekao.

„Przekroczyliśmy cele na 2027 r.”

Skonsolidowany zysk netto grupy PKO BP wyniósł w 2025 r. 10,68 mld zł, o prawie 15 proc. więcej niż w 2024 r. To m.in. efekt poprawy wyniku z działalności biznesowej oraz spadku kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich.

Rekordowy wynik i silna pozycja kapitałowa umożliwiają wypłatę 75 proc. dywidendy z zysku za 2025 r.” – zapewniają przedstawiciele banku. Na początku marca KNF wydała indywidualne zalecenie dla PKO BP, aby dywidenda spółki nie przekroczyła trzech czwartych zysku za ubiegły rok.

W 2025 r. zrealizowano cele finansowe na poziomie przekraczającym cel na 2027 r. Rentowność mierzona ROE osiągnęła poziom 19,5 proc.” – czytamy w komunikacie.

Źródło: PAP/XYZ

