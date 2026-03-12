PKO BP z wynikami powyżej oczekiwań. Bank może wypłacić 75 proc. dywidendy

Zysk netto grupy PKO BP w IV kw. 2025 r. był wyższy niż rok wcześniej, ale też przebił rynkowe oczekiwania. Przedstawiciele banku zapewniają, że spełniają warunki wypłaty dywidendy w wysokości do 75 proc. zysku. „Zrealizowaliśmy cele finansowe na poziomie przekraczającym cel na 2027 r.” – stwierdzają.

IV kw. 2025 r. przyniósł PKO BP 2,72 mld zł zysku netto. To wzrost o 11 proc. r/r. Wynik oznacza również przebicie rynkowych oczekiwań o 7 proc. – analitycy prognozowali 2,54 mld zł.

Wynik odsetkowy, zgodnie z prognozami, spadł o ok. 2,5 proc. r/r, wynosząc 6,03 mld zł. Z kolei wynik z prowizji wzrósł o 8,2 proc. w ujęciu rocznym do 1,37 mld zł, poprawiając o ponad 3 proc. konsensus rynkowy.

Koszty ogółem sięgnęły poziomu 2,49 mld zł, rosnąc o niemal 10 proc. r/r. Z kolei saldo rezerw spadło o prawie 3 proc. r/r do 380 mln zł, o 6 proc. mniej niż przewidywali eksperci.

Polecamy: Kolejny etap ekspansji zagranicznej PKO Banku Polskiego

Na koniec 2025 r. liczba klientów banków wzrosła o 327 tys., do ponad 12,5 mln. Oszczędności posiadaczy kont w PKO BP wzrosły w ciągu roku do 692 mld zł, czyli o 14,4 proc. r/r.

Jak podkreślił bank, kapitalizacja giełdowa spółki na GPW wzrosła w 2025 r. o 43 proc. i na koniec grudnia wyniosła 106 mld zł. To wycena dwukrotnie wyższa niż w przypadku drugiego w kolejności banku na warszawskim parkiecie, czyli Pekao.

„Przekroczyliśmy cele na 2027 r.”

Skonsolidowany zysk netto grupy PKO BP wyniósł w 2025 r. 10,68 mld zł, o prawie 15 proc. więcej niż w 2024 r. To m.in. efekt poprawy wyniku z działalności biznesowej oraz spadku kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich.

„Rekordowy wynik i silna pozycja kapitałowa umożliwiają wypłatę 75 proc. dywidendy z zysku za 2025 r.” – zapewniają przedstawiciele banku. Na początku marca KNF wydała indywidualne zalecenie dla PKO BP, aby dywidenda spółki nie przekroczyła trzech czwartych zysku za ubiegły rok.

„W 2025 r. zrealizowano cele finansowe na poziomie przekraczającym cel na 2027 r. Rentowność mierzona ROE osiągnęła poziom 19,5 proc.” – czytamy w komunikacie.

Źródło: PAP/XYZ