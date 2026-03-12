Wyniki Allegro powyżej prognoz. Spółka planuje dalszy wzrost

Allegro odnotowało wyniki za IV kw. 2025 r. lepsze niż oczekiwali analitycy. Spółka planuje dalsze wzrosty w 2026 r., z ważną rolą działalności zagranicznej. Tymczasem dyrektor finansowy Allegro ogłosił odejście.

W IV kw. 2025 r. skorygowana EBITDA wzrosła o ponad 10 proc. r/r do 882 mln zł. To wynik lepszy o 2 proc. od przewidywań rynkowych. Zysk netto Allegro wyniósł w kolei 439 mln zł, o 36 proc. więcej niż przewidywał rynek i o prawie 74 proc. więcej r/r.

W tym samym czasie przychody sięgnęły 3,43 mld zł, o 14 proc. więcej r/r, ale o prawie 2,5 proc. mniej niż przewidywał rynek.

Z kolei w całym 2025 r. liczba aktywnych kupujących Allegro wzrosła do 21 mln, ponad 15 mln w Polsce. GMV (całkowita wartość brutto sprzedaży) wzrosło o 9,1 proc. r/r do 69,2 mld zł. Take Rate (procent wartości transakcji zatrzymywany przez spółkę) w 2025 r. wyniósł 12,5 proc., wyżej o 0,35 pkt proc.

Allegro zakłada dalszy wzrost w 2026 r.

Spółka zakłada wzrost skorygowanego zysku EBITDA grupy w 2026 r. o 9–13 proc. r/r. Wskaźnik GMV ma pójść w górę o 10–12 proc., do 76,1–77,6 mld zł, a przychody – o 12–15 proc., do 13,1–13,4 mld zł. Z kolei skonsolidowany CAPEX ma wynieść 1,04–1,15 mld zł.

W Polsce wskaźnik GMV ma wzrosnąć o 9–11 proc., a w segmencie międzynarodowym – o 35–40 proc. Skorygowana EBITDA w Polsce ma zwiększyć się 7–10 proc., podczas gdy w operacjach międzynarodowych wzrost szacowany jest na 7–12 proc.

„Wraz z oczekiwanym bardziej dynamicznym postępem na rynkach międzynarodowych oczekujemy, że wzrost GMV i EBITDA na poziomie grupy po raz pierwszy przewyższy wzrost w Polsce" – mówi Jon Eastick, CFO Allegro.

Sprzedaż działalności w Słowenii i Chorwacji pozwala spółce skupić się na Węgrzech, Czechach i Słowacji. Allegro planuje zwiększyć GMV na zagranicznych platformach o ponad 1 mld zł w 2026 r. Przekroczenie progu rentowności zakłada na 2029 r.

Dyrektor finansowy Allegro ogłasza odejście

Jeszcze przed publikacją wyników dyrektor finansowy Allegro Jon Eastick ogłosił zamiar odejścia z powodów osobistych. Przestanie być także dyrektorem wykonawczym oraz członkiem zarządu spółki. Wszystkie trzy funkcje będzie jednak pełnił do końca kwietnia 2027 r. lub do czasu objęcia funkcji przez następcę.

Jak czytamy w komunikacie, chce przed emeryturą „zamienić pełnoetatowe, wymagające stanowisko wykonawcze na karierę o charakterze doradczym/portfelowym".

Jon Eastick zgodził się jednak na ponowne powołanie na stanowisko dyrektora wykonawczego na kolejną roczną kadencję, jeśli spółka nie wyłoni następcy do zwyczajnego walnego zgromadzenia zaplanowanego na 25 czerwca 2026 r. Allegro przekazało, że będzie rozważać zarówno kandydatów wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Źródło: PAP