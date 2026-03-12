Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.03.2026
NEWSROOM XYZ
12.03.2026 08:30

Wyniki Allegro powyżej prognoz. Spółka planuje dalszy wzrost

Allegro odnotowało wyniki za IV kw. 2025 r. lepsze niż oczekiwali analitycy. Spółka planuje dalsze wzrosty w 2026 r., z ważną rolą działalności zagranicznej. Tymczasem dyrektor finansowy Allegro ogłosił odejście.

W IV kw. 2025 r. skorygowana EBITDA wzrosła o ponad 10 proc. r/r do 882 mln zł. To wynik lepszy o 2 proc. od przewidywań rynkowych. Zysk netto Allegro wyniósł w kolei 439 mln zł, o 36 proc. więcej niż przewidywał rynek i o prawie 74 proc. więcej r/r.

W tym samym czasie przychody sięgnęły 3,43 mld zł, o 14 proc. więcej r/r, ale o prawie 2,5 proc. mniej niż przewidywał rynek.

Z kolei w całym 2025 r. liczba aktywnych kupujących Allegro wzrosła do 21 mln, ponad 15 mln w Polsce. GMV (całkowita wartość brutto sprzedaży) wzrosło o 9,1 proc. r/r do 69,2 mld zł. Take Rate (procent wartości transakcji zatrzymywany przez spółkę) w 2025 r. wyniósł 12,5 proc., wyżej o 0,35 pkt proc.

Allegro zakłada dalszy wzrost w 2026 r.

Spółka zakłada wzrost skorygowanego zysku EBITDA grupy w 2026 r. o 9–13 proc. r/r. Wskaźnik GMV ma pójść w górę o 10–12 proc., do 76,1–77,6 mld zł, a przychody – o 12–15 proc., do 13,1–13,4 mld zł. Z kolei skonsolidowany CAPEX ma wynieść 1,04–1,15 mld zł.

W Polsce wskaźnik GMV ma wzrosnąć o 9–11 proc., a w segmencie międzynarodowym – o 35–40 proc. Skorygowana EBITDA w Polsce ma zwiększyć się 7–10 proc., podczas gdy w operacjach międzynarodowych wzrost szacowany jest na 7–12 proc.

„Wraz z oczekiwanym bardziej dynamicznym postępem na rynkach międzynarodowych oczekujemy, że wzrost GMV i EBITDA na poziomie grupy po raz pierwszy przewyższy wzrost w Polsce" – mówi Jon Eastick, CFO Allegro.

Sprzedaż działalności w Słowenii i Chorwacji pozwala spółce skupić się na Węgrzech, Czechach i Słowacji. Allegro planuje zwiększyć GMV na zagranicznych platformach o ponad 1 mld zł w 2026 r. Przekroczenie progu rentowności zakłada na 2029 r.

Dyrektor finansowy Allegro ogłasza odejście

Jeszcze przed publikacją wyników dyrektor finansowy Allegro Jon Eastick ogłosił zamiar odejścia z powodów osobistych. Przestanie być także dyrektorem wykonawczym oraz członkiem zarządu spółki. Wszystkie trzy funkcje będzie jednak pełnił do końca kwietnia 2027 r. lub do czasu objęcia funkcji przez następcę.

Jak czytamy w komunikacie, chce przed emeryturą „zamienić pełnoetatowe, wymagające stanowisko wykonawcze na karierę o charakterze doradczym/portfelowym".

Jon Eastick zgodził się jednak na ponowne powołanie na stanowisko dyrektora wykonawczego na kolejną roczną kadencję, jeśli spółka nie wyłoni następcy do zwyczajnego walnego zgromadzenia zaplanowanego na 25 czerwca 2026 r. Allegro przekazało, że będzie rozważać zarówno kandydatów wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Źródło: PAP

UOKiK zlecił przeszukanie biur Allegro
Na zdjęciu logo Allegro
Po wzroście wyników w 2025 r., Allegro planuje dalsze wzrosty w 2026 r. PAP/Jakub Kaczmarczyk
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Donald Trump więcej traci, niż zyskuje na wojnie w Iranie. Co go może skłonić do piwotu?
Wojna w Iranie zniszczyła jego potencjał militarny i znacząco opóźniła program nuklearny. Jeśli jednak prezydent USA myślał, że obali reżim tylko przy pomocy nalotów z powietrza, to bardzo się przeliczył. Na dodatek rozpoczął wojnę wbrew swoim wcześniejszym deklaracjom. Droższa ropa oznacza wyższą inflację, a to może zniechęcić do administracji amerykańskich wyborców przed połówkowymi wyborami do Kongresu.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Strategia VeloBanku. Integracja Citi i technologia mają napędzić wzrost
Po fuzji z Citi VeloBank chce znacząco poprawić portfel kredytów i wzmocnić poziom aktywów pod zarządzaniem.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska firma rusza z budową elektrowni w Ukrainie. Portfel projektów wart 2,5 mld euro
ELQ, polski producent stacji transformatorowych, chce uczestniczyć w odbudowie ukraińskiej energetyki i nie zamierza czekać na zakończenie wojny. Już w tym półroczu rozpocznie budowę farm słonecznych z magazynami energii. – Ukraina potrzebuje nowych źródeł energii jak najszybciej – mówi właściciel firmy Marcin Sołtysiak. Dodaje, że wśród partnerów zainteresowanych wspólnymi inwestycjami są firmy m.in. z krajów arabskich i USA.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rok Biedronki na Słowacji. Duży start, ale bez rewolucji w sklepach
Wejściu Biedronki na słowacki rynek towarzyszyła potężna kampania reklamowa i duże oczekiwania. Po roku obecności sieć została dobrze przyjęta przez klientów, ale nie zmieniła znacząco ich codziennych zakupów. Eksperci oceniają, że Biedronka stała się jednym z wielu graczy na tamtejszym rynku, podczas gdy firma podkreśla, że konsekwentnie realizuje strategię i rozwija sieć krok po kroku.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rynek kryptoaktywów przegrywa z polityką. „Nie znam firmy, która nie stara się o zagraniczną licencję”
Dowiedz się, dlaczego Ustawa o kryptoaktywach wciąż nie została wdrożona. Jakie konsekwencje czekają na branżę?
12.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Własne technologie wynoszenia satelitów i dual-use. Powstał Program Badań Kosmicznych na 2,4 mld zł
Sieć Badawcza Łukasiewicz ogłosiła Program Badań Kosmicznych. Obejmuje kilkudziesięciąt projektów dotyczących m.in. platform satelitarnych, technologii wynoszenia satelitów na orbitę i technologii dual-use.
10.03.2026